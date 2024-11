La Llorona del 24 de noviembre de 2024

DESPACHO MINADO

Me dicen que están dejando un “alacrán” en el despacho que ocupará el nuevo mosquetero, que entra en enero a ejercer sus funciones por 10 años. El que se va deja como jefe de despacho al amigo del orejón.

COIMA DISFRAZADA

Un subcontratista del sector, que es uno de los principales motores del crecimiento económico del país, me cuenta que en el ministerio laborioso hay funcionarios que lo llaman para solicitarle chenchén con la excusa de que tienen problemas familiares.

COIMA DISFRAZADA II

¿Y EL CHENCHÉN?

Por los lados de Pasaportes, los colaboradores están de capa caída porque este año no recibirán el bono de productividad que por ley les corresponde. Me cuentan que la actual administradora no se ha inmutado para buscar los fondos ni le interesa el tema. ¿Será porque su prepotencia y arrogancia pueden más o porque ni a ella ni a sus allegados les toca ese dinerito este año?