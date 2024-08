La Llorona del 26 de agosto de 2024

INGENIEROS Y ARQUITECTOS

LOBISTAS NO TAN GRATUITOS

Algunos personajes quieren aprovecharse de su amistad con Bolo. Ya se están ofreciendo como “facilitadores”. Me dicen que el contralor designado los tiene bien chequeados y les mandó a decir que nanai con eso y cuidado son los primeros que enfrentan la justicia.

BOLA NEGRA PARA EL POETA

Manuel Orestes Nieto no la tiene fácil. Al muy premiado poeta y académico lo están bloqueando en una universidad local de las Américas, pero parece que eso no se va a quedar así. Me aseguran que el también exdiplomático va a dar la pelea.