La Llorona del 26 de octubre de 2024

NO LO QUIEREN

Por la cueva centroamericana hay un movimiento de una parte de la bancada panameña que no quiere la juramentación de Nito y Gaby. Dicen que reconocen el derecho que tienen, pero que no es el momento y que eso empaña la “buena gestión” de los diputados panameños.

JURAMENTACIÓN

Me cuentan que la juramentación de Nito y Gaby aún no está en la agenda, y si no la incluyen en noviembre ya quedaría para enero, porque en diciembre no hay sesiones. Un expresidente que se asiló en una embajada y que otrora también se refugió en la cueva dice que “va bien duro que se juramenten”.