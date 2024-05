La Llorona del 27 de mayo de 2024

MIGRANTES

El em-Petro-lao abrió la frontera con Venezuela apenas asumió y empezó el desbarajuste de los migrantes. Ahora no quiere que Panamá cierre su frontera. ¡Mejeto!

MIGRANTES II

Lo que el em-Petro-lao tiene que hacer es volver a cerrar su frontera con Venezuela, si no quiere que se le llene su país de migrantes. Lo que no puede hacer es obligar a Panamá que siga recibiendo a esos migrantes.

Alguien que sabe, me dice que el diputado por libre postulación Gabriel Silva ha sido considerado para la cartera de Gobierno y Justicia. ¿Será que la agarra?

GREMIOS EDUCATIVOS

Todas las señales es que la nueva autoridad del Meduca tendrá una batalla desde el día uno. Los educadores están preparados pa’ formar berrinche. Bueno a Maruja no le hicieron huelga. Los temas fueron ajenos a educación.

Me mandan esto: En contra de claras disposiciones estatutarias, el decano de Comunicación de la UP no disimula su apoyo hacia una nómina que desea reelegirse en la dirección del centro estudiantil de esta unidad académica. Las elecciones serán a mediados del próximo junio.