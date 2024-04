La Llorona del 28 de abril de 2024

LOS ZUMBARON

SUSPICACIA

La gente alborotada porque viene un avión militar gringo en estos días, disque para un entrenamiento con los tongos del Minseg. Vienen a ver la ponchera de las elecciones y que aquí todo ande normalito y no se salgan del tiesto.

COMENTARIOS

CORRE, PERO...

La jueza segunda administrativa electoral, Edmara Jaén, le dio una estocada a Dana Castañeda como candidata a diputada para el circuito 2-3 (La Pintada, Natá y Olá), en la provincia de Coclé. Dice la jueza que Dana no puede correr, pero como el caso puede ir a apelación, el 5 de mayo aparece en la papeleta y si gana y luego la tumban, la suplente asumiría. ¡Qué ponchera!

ESCOGIÓ MAL

Que Sareis Pineda en Radio Ancón, analizando la campaña electoral, dijo que Melitón Arrocha escogió a una muy mala candidata a la vicepresidencia de la República, ya que no le aportó nada. ¡Santa cachimba!

LO DIJO Y FUERTE

Según el diario inglés City A.M., Margaret Hodge, que ha hecho campaña durante mucho tiempo sobre la lucha contra la corrupción como diputada, subrayó que después de las elecciones generales en su país, los parlamentarios “tendrán que trabajar para garantizar que el Reino Unido ya no sea el destino elegido por delincuentes, cleptócratas y estafadores”.

COMENTARIOS

Un abogado comentó: Como lagarto no come lagarto, los parlamentarios de la UE no le dicen nada a Londongrado pero atacan a Panamá y a su economía.