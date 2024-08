La Llorona del 3 de agosto de 2024

ESCARAMUZA

ESCARAMUZA II

SEÑOR DIRECTOR

Y Salo fue nombrado por la junta directiva de Promtur como su director general. El Molino de Viento lo anunció y algunos dirigentes turísticos se quejaron, pero ahora lo ratificaron. ¡Donde manda capitán, no manda marinero!

SEÑOR PRESIDENTE

LA AMENAZA

Diosdado salió a decirle a Edmundo, María Corina, Leopoldo López, Ledezma y otros dirigentes opositores, que los va a cazar y meter preso y ahora sí no habrá perdón de ningún tipo. ¡Madre santa!

JUECES DE PAZ

En la Asamblea hay tres anteproyectos de ley que buscan modificar la ley que regula los jueces de paz. Hay dos de la bancada de Vamos y otro de la bancada Panameñista. Son diferentes, pero tienen en común que la actual justicia de paz no funciona.

A QUIEN LE LLEGÓ

Me cuentan que a alguien no le gustó el logro del Molino de Viento con lo de mi primer empleo y de inmediato organizó una protesta de un sindicato amarillo para empañar la cosa, pero al parecer no le salió bien la cosa.