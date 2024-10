La Llorona del 3 de octubre de 2024

EMBAJADORA REBELDE

Me cuentan que una embajadora de un grupo de países que tiene a Panamá en las listas grises, al parecer no ha escuchado al presi Mulino y anda haciendo ‘lobby’ político por el edificio de Diablo, para invadir y hacer fiesta en un sector importante del país.

EMBAJADORA REBELDE II

Me piden que le recuerde que en varios de esos países los panameños no pueden hacer negocios. Bueno, tenemos que aplicar la ley de retorsión. ¡Pongan atención!

NEGOCIACIÓN

ZURDO CON PASO FIRME

Me cuentan que uno de los asesores de la Gobernación de la tierra de Urracá es un zurdo que ha sido dirigente gremial. Por allá se preguntan si los camaradas también están con paso firme.

TRINAN

POR ARTE DE MAGIA

Me cuentan que por la ciudad que crece sola la cuadrilla de mantenimiento del ministerio tapahuecos apareció como por arte de magia, porque durante el gobierNito estuvo secuestrada por el circuito 6-3.

CARTA DIPLOMÁTICA

Al parecer, algunos nombramientos del gobierno paso firme en los consulados y embajadas siguen generando ruidos. Me dicen que el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera le mandará una carta al presi Mulino en la que hace sus observaciones.

CIUDAD SIN ESPECIALISTA

Me cuenta un asegurado que estuvo en la Ciudad de la Salud para solicitar una cita de un ultrasonido y, aunque quedó encantado de lo bonita que está, salió decepcionado porque le dijeron que le hacían el examen, pero no tenían especialista para leerlo. Al final lo mandaron para cualquier policlínica de esas que no son tan bonitas.