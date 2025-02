La Llorona del 3 febrero de 2025

LAS RAÍCES DE RUBIO

CARA A CARA

Rubio y Mulino finalmente se vieron las caras en medio del lío que ha armado Mr Trump por el Canal de Panamá. Dice el presi que durante la reunión no sintió para nada un clima de controversia, ni de irrespeto, sino todo lo contrario, proactiva.

NADA DE CORDIALIDAD

LA RUTA DE LA SEDA

Algo sí quedó claro de esa reunión entre Rubio y Mulino; el gobierno paso firme mantendrá en el congelador las relaciones con China. El memorándum entre Panamá y el gigante asiático sobre la Ruta de la Seda no será renovado. Dice un excanciller que los tiempos de China no son los tiempos de occidente. Que los chinos saben esperar. Uppps.

CURIOSIDAD

Me cuentan que algunas de las personas que acompañaron a Rubio al Palacio de las Garzas salieron con bolsas que parecían tener regalos del gobierno paso firme a la delegación estadounidense. Muchos se preguntaron qué les regalaron. Vamos a preguntar.

PUERTOS

RETORSIÓN

ENCUENTRO INFORMAL

Me cuentan que los diputados de la Comisión de Salud y Trabajo sostendrán reuniones informales, pero que aún no tiene una fecha definida para continuar con el primer debate de las reformas al Cajetón. A este ritmo, no se vislumbra una pronta aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Caja.