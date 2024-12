La Llorona del 31 de diciembre de 2024

COINCIDENCIA O CÁLCULO POLÍTICO

ALFABETIZACIÓN

IRONÍA

MOROSOS

DAME QUE TE DOY

El líder de MOCA y los diputados de Vamos cierran el año tirándose pullas. El primero habló de reuniones en la Presidencia por las reformas al Cajetón a cambio de favores políticos, y el más pequeño de los “chiquillos” respondió que no tienen la culpa de su “fracaso político”. “Él no tiene control de sus diputados. Si no lo invitan, todo está mal”.