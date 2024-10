La Llorona del 4 de octubre de 2024

LA INVITACIÓN

LA DESIGNACIÓN

Ya que hablamos de Francia, hasta el momento el gobierno paso firme no ha designado al representante de Panamá en el país galo. El catedrático Bernal ya dijo que cantará la Marsellesa, pero en París de Parita.

COIMA NIVEL 2.0

TRIFULCA POLÍTICA

Dice el presi Mulino que no apoya a ninguno de los dos que buscan la presidencia del Cambio Democrático, que él no es CD y que tampoco está metiendo a su gobierno en ninguna trifulca político-partidista.

CEMENTERIO EMPLANILLADO

ÑAMOLOGÍA

Por el ministerio agropecuario las cosas no pintan muy bien. Me dicen que tienen nombrado a un productor de tubérculo como ingeniero, pero que ni a las famosas universidades de garajes ha pisado, y que no es el único caso; hay otros que son increíbles.