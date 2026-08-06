La Llorona del 7 de agosto de 2026

RECAPACITANDO

Me escribe un analista político con una pregunta que deja pensando: ¿será que los diputados de los partidos oficialistas y sus satélites comenzaron a recapacitar sobre el mamotreto que aprobaron con las reformas al Reglamento Interno? La duda surge porque el miércoles y ayer evitaron la votación en tercer debate.

MEMORIA SELECTIVA

Resulta curioso que, cuando los datos no favorecen ciertos intereses, algunos prefieran matar al mensajero antes que debatir el mensaje. Ahora salen con el cuento de que los resultados son “históricos”, como si la Encuesta Vea Panamá no tuviera trayectoria, metodología ni credibilidad. Al parecer, las encuestas solo son válidas cuando los números les sonríen.

CONSTANCIA CIENTÍFICA

Desde julio de 2024 hemos publicado, trimestre tras trimestre, nueve encuestas consecutivas. No son fotos aisladas ni resultados de ocasión, sino una serie histórica construida con rigor y consistencia metodológica para medir, con datos y no con percepciones, la evolución de la opinión pública.

CREDIBILIDAD

Seguimos haciendo lo mismo desde el primer día: informar con datos, transparencia y responsabilidad. Quien quiera contrastar los resultados no tiene que creer en discursos, sino revisar los hechos. Todas las encuestas están publicadas en la página web de La Decana, con su historial completo, para que cada ciudadano saque sus propias conclusiones.

DE VUELTA

En las últimas 48 horas, dos panameños que se alistaron para combatir en el conflicto entre Rusia y Ucrania lograron regresar al país gracias a las gestiones de la Cancillería. La misión no ha sido nada sencilla: coordinar evacuaciones en medio de una guerra exige negociaciones complejas con las naciones involucradas.

INVERSIONES

Me cuentan que, a lo interno del gobierno Paso Firme, quedaron más que satisfechos con la visita del canciller de Japón. La expectativa es que el acercamiento no se quede en las fotos ni en los discursos, sino que se traduzca en nuevas inversiones, más empleos y, sobre todo, más chenchén para el bolsillo de los panameños.

AÉREO

Los usuarios de los Correos Nacionales mandan a preguntar a qué hora trabaja el director. Piden una cita y la respuesta de siempre es que no está. Mientras tanto, los problemas en las estafetas siguen acumulándose, las solicitudes más sencillas duermen el sueño eterno y, para rematar, los teléfonos nunca funcionan.

REUNIONES BILATERALES

El presi Mulino aprovechará su viaje a Cali, con motivo de la toma de posesión de De la Espriella, para sostener reuniones bilaterales con el nuevo mandatario colombiano y con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy.

RUIDO

La decisión del comandante Ábrego de crear el Comando Conjunto para la Seguridad en áreas específicas del Canal no cayó nada bien en ciertos sectores de la ciudadanía. Las críticas no se hicieron esperar y hay quienes sostienen que la medida revive el fantasma de la militarización de la zona.

¿INCOMODIDAD?

Dice Irma que quienes la atacan por la situación financiera del Municipio de San Miguelito, en realidad, no la tienen con ella, sino con la transformación del distrito. Que hubo quienes estuvieron muy cómodos con que todo siguiera igual y ahora les incomoda que las cosas cambien.

RECERTIFICACIÓN