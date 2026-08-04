La Llorona del 5 de agosto de 2026

EMBAJADICIDIO

Me cuentan que en una sede diplomática panameña, en un país centroamericano, hay un arroz con mango por la agresión física contra un diplomático de carrera por parte de un funcionario que no le hace caso ni al embajador. El afectado no se quedó de brazos cruzados: redactó una carta de denuncia que hizo llegar hasta la Cortesana.

MERCADO ENERGÉTICO

Me cuentan que el gobierno paso firme ya tiene casi lista la receta para sacudir el mercado energético. El plan es llevar la propuesta a la cueva de la 5 de Mayo antes de que arranquen las licitaciones que se avecinan en el sector. La idea es cambiar las reglas del juego antes de repartir las cartas.

CRUZADOS

Con todas las comisiones legislativas ya juramentadas, quedó claro que la aplanadora oficialista, con el PRD a bordo, no repartió ni las migajas. Ni los ñames, que se abstuvieron para allanarle el camino a Shirley, lograron quedarse con la presidencia de una sola comisión. Hay favores que no siempre se pagan.

EQUILIBRISTA

Al parecer, la única que supo negociar, incluso a costa de su propio grupo político, fue Paulette, que terminó presidiendo la Comisión de la Mujer. El detalle es que ahora enfrenta un proceso que podría dejarla sin bancada.

SIN FRENO

Por los lados de Vamos todavía no deciden si darán el salto para convertirse en partido político. Mientras tanto, su dirigencia sigue recorriendo el país y sosteniendo reuniones. Lejos de la atomización que muchos pronosticaban, aseguran que cada vez se suma más gente a los encuentros en el interior.

GOLF Y GOTERAS

Me cuentan que pronto estallará un escándalo en una entidad. Dicen que su director, además de pasarse buena parte del tiempo en la cancha de golf, ha inaugurado obras heredadas de administraciones pasadas que dejan mucho que desear por su mala calidad. Una de las entregadas recientemente terminó inundada.

SIN CHENCHÉN

En el Municipio de San Miguelito andan más apretados que nunca y las propuestas para aumentar la recaudación, al parecer, no están dando buenos resultados. Para equilibrar la carga, las partidas destinadas a las juntas comunales se entregarán de forma proporcional.

CHENCHÉN CONTADO

La idea de repartir el chenchén de forma proporcional tiene a varias juntas comunales haciendo malabares. En corregimientos como Mateo Iturralde apenas estarían recibiendo unos 3 mil billullos al mes. La pregunta cae por su propio peso: ¿cómo se resuelven los problemas de toda una comunidad con un monto que ni siquiera alcanza para el salario de un ministro?

PLAZO

La Caja maltratada les recuerda a los cotizantes del sistema solidario que el reloj sigue corriendo. Tienen hasta el próximo martes 18 de agosto para acogerse al nuevo sistema de pensiones establecido en la reforma de la Ley Orgánica de la institución. Pasada esa fecha, se cierra la ventanilla: no habrá marcha atrás.

SEGURIDAD ENFERMA

Me cuentan que los robos en el INA se produjeron porque gran parte del personal de seguridad estaba incapacitado por enfermedad y los pocos que quedaban son jubilados. Dicen que todo forma parte del desgreño administrativo, porque quien realmente manda es la directora de una unidad y no el director del histórico instituto.

SE VA