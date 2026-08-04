PASEO BLINDADO

Me cuentan que por estos lares estuvo, ni más ni menos, Daniela, la hija de Diosdado, disfrutando de lo lindo. Recorrió el Casco Antiguo con escolta y todo, como toda una VIP, y hasta tuvo su paseo por la Zona Libre de Colón. Más de uno se pregunta quién le organizó el tour y qué otros destinos figuraban en la agenda.

SIN ÁNIMO

Al parecer, en la Cueva de la 5 de Mayo arrancaron la semana con el freno de mano puesto. Ayer no sesionó ninguna de las comisiones permanentes, pese a que la mayoría ya fue juramentada. Trabajo no falta: hay varios anteproyectos de ley esperando que alguien les dé luz verde para iniciar su primer debate.

DESISTIERON

De los 13 implicados en el lío de los créditos fiscales fraudulentos que apelaron la detención preventiva, ocho tiraron la toalla y desistieron del recurso. Los entendidos en materia penal ya comentan que el siguiente paso podría ser negociar acuerdos de pena.

BLINDAJE

En el ministerio del chenchén no quieren más relajos con los créditos fiscales. Preparan el reemplazo del sistema e-Tax por una plataforma más moderna y blindada para cerrarle la puerta a los funcionarios juega vivo. El que quiera hacer trampas la tendrá más difícil.

APLAUSO

El mandamás de Vamos, Juan Diego, aplaudió la decisión del ministerio del chenchén de reemplazar el sistema e-Tax. De paso, pidió que todos los responsables sean puestos a órdenes de la justicia y advirtió que el problema no es solo el sistema, sino también la corrupción y la evasión enquistadas.

SIN VIGILANCIA

Por los lados del INA no salen de un lío para caer en otro. Se llevaron computadoras, rompieron puertas de vidrio y hasta desaparecieron tanques de gas. La gran pregunta que se hace la comunidad educativa es: ¿dónde estaban los agentes de seguridad y los inspectores, que nadie vio ni escuchó nada?

TAMBORITO

Los exfuncionarios de la chacaldía le armaron tremendo tamborito al chacalde en El Hatillo para exigir el pago de la prima de antigüedad. Me cuentan que la orden es no soltar un centavo, especialmente a quienes ganaban más de 2 mil billullos, porque, sencillamente, la chacaldía no tiene chenchén para cubrir esa cuenta.

BANDERAS

Le mandan a decir a las autoridades encargadas del Puente de las Américas que se den una vuelta. Hay dos banderas que ya piden relevo: están bastante deterioradas y no dejan muy bien parado uno de los símbolos más emblemáticos del país.

SABORES DESDE LA CELDA

Por los lados del Ministerio de Gobierno andan brincando en un pie. Jóvenes del Centro de Cumplimiento de Las Garzas conquistaron premios en un festival gastronómico, en las categorías de plato salado y plato dulce. Un reconocimiento que demuestra que las segundas oportunidades también se cocinan.

NUEVA FLOTA

MiBus pone hoy a rodar su nueva flota de buses eléctricos. La apuesta no solo representa una modernización del transporte público de pasajeros, sino que también acelera el paso hacia una movilidad más limpia y un país más verde.

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