Diplomáticos de carrera en Panamá, profesionales al servicio del país

No en pocas ocasiones me han preguntado por qué elegí la carrera diplomática, la mayoría de las personas no tienen muy claro qué esto implica para el país. Por ello, decimos explicar de manera sencilla, el trabajo que realizan los panameños diplomáticos de carrera.

En pocas palabras, el diplomático representa, negocia y defiende los intereses del país. Por ende, un diplomático conoce bien los principios históricos del Estado, la política exterior del gobierno de turno, y asiste a los panameños y residentes en el exterior. Además, este profesional que ejecuta tareas múltiples debe promover la imagen país, la cultura, el turismo, la gastronomía, los deportes, la capacidad comercial de exportación y las oportunidades de inversión.

La ley 28 del 7 de julio de 1999 que reglamenta la Carrera Diplomática y Consular establece que la admisión de nuevos diplomáticos se realiza a través de un concurso público que consta de exámenes de conocimiento, exámenes prácticos de negociación, una entrevista y una prueba psicométrica. Una vez aprobados los exámenes, el candidato debe tomar un curso de formación profesional dictado por la Academia Diplomática de la Cancillería, la cual asegura que esta persona cuente con las herramientas necesarias para ejercer sus próximas funciones.

De acuerdo con la Ley no.28, la carrera diplomática se rige por un escalafón, para llegar a ser embajador.

Para poder ascender en el escalafón, se requiere comprobar, mediante otro concurso, sus habilidades adquiridas por la experiencia profesional y deben seguir estudiando especialidades, maestrías, doctorados, idiomas a nivel avanzado, y herramientas informáticas.

También existe la rama consular, con tres posiciones: Vicecónsul, Cónsul de Primera Categoría y Cónsul General. Hasta la fecha, la Cancillería cuenta 130 diplomáticos panameños de carrera diplomática y consular.

Hay que reconocer que la mayor parte del personal del servicio exterior no ha realizado este procedimiento de concurso público, pero es loable que, nuestras autoridades en los últimos años han explorado la necesidad de robustecer el cuerpo diplomático panameño en cantidad y calidad, permitiendo la meritocracia y el reconocimiento de las capacidades de estos profesionales. Países sudamericanos, como Argentina, Brasil y Chile, pasaron por el mismo proceso y hoy cuentan con una carrera diplomática sólida y de renombre, donde el porcentaje de las designaciones políticas son mínimas. Precisamente en esa dirección podremos llegar, si seguimos contando con la buena voluntad política.

La Universidad de Panamá ha entregado a la sociedad panameña profesionales de Relaciones Internacionales, quienes terminan su carrera con conocimientos de diversas áreas importantes que permiten una visión global de análisis. Incluyen conocimientos protocolares, que son esenciales para potenciar su desempaño en el país destino, y evitar que el representante diplomático deje en vergüenza a su país. No obstante, con el fin de diversificar la carrera diplomática, se modificó la ley 28 para incluir especialistas en carreras relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Lo cual, a mi juicio, ha sido una excelente iniciativa, dado que se requieren conocimientos específicos para manejar temas como marítimos, ambientales, científicos, Derechos Humanos, Género, Seguridad Internacional, Comercio Internacional, Derecho Internacional, entre otros.

Las decisiones y acciones que toma un Gobierno en las relaciones internacionales es su Política Exterior. Esta política cuenta con herramientas muy útiles para el desarrollo del país, como es la cooperación internacional. Un país capaz de conocer sus necesidades, puede crear proyectos con países más desarrollados o con países en una situación similar, a través de la cooperación triangular o Sur-Sur, para solicitar apoyo en conocimientos técnicos, becas, financiamiento para proyectos de desarrollo sostenible, entre otros.

Vivimos en un mundo muy dinámico, donde los países juegan un rol que puede beneficiar o empeorar la situación de su población, y es por eso que, todos los panameños debemos interesarnos por la política exterior de nuestro país.

Hoy día hay una tendencia creciente por poner los intereses nacionales sobre la humanidad, y ante tantos problemas ocasionados por la globalización, nuestro futuro requiere agentes y Estados solidarios para enfrentar problemas comunes, como la pandemia, la pobreza, la desigualdad, el hambre, catástrofes naturales, carencia de transparencia e institucionalidad, entre otros. Al fin y al cabo, vivimos en un mismo mundo, compartimos muchos intereses que apuntan al bienestar social y al avance de la civilización.

Panamá también cuenta con representantes en organizaciones internacionales, que permiten el consenso ante diversas posiciones gubernamentales. Estos espacios multilaterales sirven para discutir temas específicos, como los son las políticas de integración, comerciales, marítimos, reglamentaciones migratorias, seguridad, ambientales, derechos humanos, ente otros. En dichos espacios se crean políticas que amparan nuestros intereses comunes y aseguran un mundo con mejor convivencia. Estas organizaciones fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar que las naciones se enfrentaran por intereses individuales, puedan dialogar, se concilien y entren en acuerdo.

Un diplomático trabajando en el exterior se adapta a una nueva cultura, aprende un nuevo idioma, y debe tener resiliencia e inteligencia emocional para estar lejos de su país, familiares y amigos.

Ante el cierre de fronteras y aeropuertos durante esta pandemia, los diplomáticos que trabajan en la Cancillería, embajadas y consulados trabajan 24/7 en la atención a los panameños y en la coordinación entre varias instituciones gubernamentales para lograr la repatriación de connacionales y residentes en distintas partes del mundo.

En el pasado, líderes panameños participaron con honor en el Grupo de Contadora, con la finalidad de contribuir a la paz y la democracia de la región. También representaron los intereses de nuestro país y lucharon por la soberanía sobre el Canal de Panamá y las tierras aledañas. Ellos llegaron a visitar varios países para dar a conocer nuestras aspiraciones y promovieron a Panamá. Sin duda alguna, ellos nos dejan un legado muy importante a mantener y seguir.

Hoy, 20 de agosto, se celebra el día del diplomático en la República de Panamá. Extiendo mis felicitaciones a todos los colegas diplomáticos panameños, quienes realizan esta noble labor con vocación y amor a la Patria.

La autora es analista internacional, especialista en proyectos para el desarrollo y segunda secretaria de carrera diplomática y consular.