Aduanas decomisa más de $28 mil a pasajeros por no declarar dinero en Panamá Pacífico

Los viajeros con más de $10 mil o valores equivalentes en monedas, deben declararlo o en caso contrario serán sancionado o penados por delito aduanero.
Cedida | ANA
Por
Mileika Lasso
  • 11/10/2025 15:45
Dos viajeros procedentes de Bogotá ocultaban efectivo; el dinero fue remitido al Ministerio Público para investigación

Personal de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomisó $28,176 en efectivo a dos pasajeros procedentes de Bogotá, Colombia, durante un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

Los inspectores detectaron el dinero no declarado cuando los viajeros, madre e hijo, arribaron en un vuelo comercial y fueron sometidos a entrevistas y revisiones secundarias.

En el primer caso, la mujer declaró portar $9,780, pero durante la inspección se hallaron $8,180 adicionales ocultos dentro de unas medias y zapatillas, para un total de $17,856, superando el límite permitido sin declaración formal.

El segundo pasajero, su hijo, aseguró llevar $9,000, pero los agentes encontraron $2,820 adicionales ocultos en una chaqueta y en un pantalón. En total, transportaba $10,320.

Todos los indicios y el dinero fueron remitidos al Ministerio Público, conforme a la normativa vigente sobre transporte de valores, para el trámite legal correspondiente.

La ANA recordó que los viajeros deben llenar la declaración jurada de transporte de efectivo o valores cuando la suma exceda los $10,000, trámite que puede completarse de forma virtual tanto en el país de origen como en el de destino. El incumplimiento constituye una infracción aduanera.

El dinero no declarado fue detectado por personal de Aduanas durante controles rutinarios en el aeropuerto Panamá Pacífico.
Cedida | ANA
