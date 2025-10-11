Aduanas decomisa más de $28 mil a pasajeros por no declarar dinero en Panamá Pacífico

Personal de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomisó $28,176 en efectivo a dos pasajeros procedentes de Bogotá, Colombia, durante un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

Los inspectores detectaron el dinero no declarado cuando los viajeros, madre e hijo, arribaron en un vuelo comercial y fueron sometidos a entrevistas y revisiones secundarias.

En el primer caso, la mujer declaró portar $9,780, pero durante la inspección se hallaron $8,180 adicionales ocultos dentro de unas medias y zapatillas, para un total de $17,856, superando el límite permitido sin declaración formal.