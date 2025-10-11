Aduanas decomisa más de $28 mil a pasajeros por no declarar dinero en Panamá Pacífico

El segundo pasajero, su hijo, aseguró llevar <b>$9,000</b>, pero los agentes encontraron <b>$2,820 adicionales</b> ocultos en una chaqueta y en un pantalón. En total, transportaba <b>$10,320</b>.Todos los indicios y el dinero fueron remitidos al <b>Ministerio Público</b>, conforme a la <b>normativa vigente sobre transporte de valores</b>, para el trámite legal correspondiente.La <b>ANA</b> recordó que los viajeros deben llenar la <b>declaración jurada de transporte de efectivo o valores</b> cuando la suma exceda los <b>$10,000</b>, trámite que puede completarse de forma <b>virtual</b> tanto en el país de origen como en el de destino. El incumplimiento constituye una <b>infracción aduanera</b>.