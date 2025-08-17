Alerta Verde en Panamá: lluvias y crecidas de ríos por efecto del huracán Erin

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró desde ayer, sábado, Alerta Verde preventiva en todo el territorio nacional, medida que estará vigente hasta el 19 de agosto de 2025, ante los efectos indirectos del huracán Erin, actualmente categoría 5 y localizado al noreste de Puerto Rico, desplazándose lentamente sobre el Atlántico.

La decisión responde a un aviso de vigilancia del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advierte sobre condiciones inestables que podrían afectar al país durante estos días.

Hasta el 19 de agosto se prevé períodos de lluvias y tormentas significativas, ráfagas de viento en áreas montañosas y costeras, posible incremento de ríos y quebradas así como riesgo en sectores marítimos del Pacífico y Caribe panameño.

La alerta aplica a todas las provincias y comarcas del país, con énfasis en zonas de montaña, costas y actividades marítimas.

La entidad exhorta a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales del Sinaproc y el Imhpa, evitar cruzar ríos o quebradas durante crecidas, reforzar techos y estructuras vulnerables, y reportar emergencias a las líneas 520-4429 o 911.

El Sinaproc también indicó que se mantiene en vigilancia permanente y comunicará cualquier cambio en la condición de alerta en las próximas horas.