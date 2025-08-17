Alerta Verde en Panamá: lluvias y crecidas de ríos por efecto del huracán Erin

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a> </b>declaró desde ayer, sábado, <b>Alerta Verde preventiva en todo el territorio nacional</b>, medida <b>que estará vigente hasta el 19 de agosto de 2025</b>, ante los efectos indirectos del <b><a href="/tag/-/meta/huracan-erin">huracán Erin</a></b>, <b>actualmente categoría 5</b> y <b>localizado al noreste de Puerto Rico, desplazándose lentamente sobre el Atlántico</b>.La decisión responde a un aviso de vigilancia del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b>, que advierte sobre condiciones inestables que podrían afectar al país durante estos días.Hasta el 19 de agosto se prevé <b>períodos de lluvias y tormentas significativas</b>, ráfagas de viento en áreas montañosas y costeras, <b>posible incremento de ríos y quebradas</b> así como riesgo en sectores marítimos del Pacífico y Caribe panameño.La alerta aplica a todas las provincias y comarcas del país, con énfasis en <b>zonas de montaña, costas y actividades marítimas</b>.La entidad exhorta a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales del Sinaproc y el Imhpa, <b>evitar cruzar ríos o quebradas durante crecidas, reforzar techos y estructuras vulnerables</b>, y reportar emergencias a las líneas <b>520-4429</b> o <b>911</b>.El Sinaproc también indicó que se mantiene en <b>vigilancia permanente</b> y comunicará cualquier cambio en la condición de alerta en las próximas horas.