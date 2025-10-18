Antón celebra el LIV Festival del Toro Guapo bajo el lema ‘Rescatando tradiciones y costumbres’

El distrito de Antón, en la provincia de Coclé, volvió a ser el escenario de la inauguración oficial del “LIV Festival del toro guapo”, una de las celebraciones más emblemáticas del país.

Este año, el festival se celebra bajo el lema “Rescatando tradiciones y costumbres”, reflejando el compromiso del pueblo antonero con la preservación de su herencia cultural.

Durante el día, las calles del distrito se llenaron de alegría con actividades típicas como la mojadera con totuma, una tradición que reúne a niños, jóvenes y familias en una colorida caravana acompañada por la reina y su corte.

El ambiente festivo estuvo presente en la misa de bendición del festival, celebrada en la parroquia San Juan Bautista, donde la soberana, su corte —vestidas con hermosas polleras— y el icónico toro guapo ingresaron al templo para recibir la bendición que da inicio oficial a la festividad.