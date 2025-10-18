  1. Inicio
Antón celebra el LIV Festival del Toro Guapo bajo el lema ‘Rescatando tradiciones y costumbres’

El Festival del Toro Guapo de Antón no solo es una expresión cultural, sino también un motor de desarrollo local.
Manuel Vega Loo
  • 18/10/2025 11:56
Para este sábado, se espera una jornada llena de eventos tradicionales, como el guacho en totuma, concursos, condecoraciones, la vaca encutarrá y presentaciones folclóricas.

El distrito de Antón, en la provincia de Coclé, volvió a ser el escenario de la inauguración oficial del “LIV Festival del toro guapo”, una de las celebraciones más emblemáticas del país.

Este año, el festival se celebra bajo el lema “Rescatando tradiciones y costumbres”, reflejando el compromiso del pueblo antonero con la preservación de su herencia cultural.

Durante el día, las calles del distrito se llenaron de alegría con actividades típicas como la mojadera con totuma, una tradición que reúne a niños, jóvenes y familias en una colorida caravana acompañada por la reina y su corte.

El ambiente festivo estuvo presente en la misa de bendición del festival, celebrada en la parroquia San Juan Bautista, donde la soberana, su corte —vestidas con hermosas polleras— y el icónico toro guapo ingresaron al templo para recibir la bendición que da inicio oficial a la festividad.

El festival también cuenta con su reina infantil, Victoria Chirú, coronada el jueves 16 de octubre, quien simboliza la continuidad de esta tradición entre las nuevas generaciones.

Para este sábado, se espera una jornada llena de eventos tradicionales, como el guacho en totuma, concursos, condecoraciones, la vaca encutarrá y presentaciones folclóricas, que prometen seguir llenando de orgullo y alegría a miles de asistentes.

El Festival del Toro Guapo de Antón no solo es una expresión cultural, sino también un motor de desarrollo local, ya que este año se proyecta la visita de más de 150 mil personas, generando un fuerte impulso económico local.

