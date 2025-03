Luis Eduardo Camacho es una figura que polariza en la política panameña. Antes de ser diputado por San Miguelito, fue representante por el corregimiento de Calidonia, tarea que asegura hizo por un tiempo con una pistola en el cinto para “lidiar con los maleantes”. Tras hablar con amigo sacerdote, sustituyó el cañón por un rosario en su bolsillo. “Es una arma mucho más poderosa, que necesito en la Asamblea”, cuenta el que quizás es el defensor más radical de Ricardo Martinelli. Sin cortarse, Camacho habla del asilo del exmandatario -condenado a 128 meses de prisión por blanqueo de capitales- y lo que esperan del presidente Mulino los miembros del oficialista partido Realizando de Metas (RM). Detalla su pugna con los independientes, la polémica Ley del CSS y el debate sobre un posible estallido social en medio de las tensiones.

Se dio el primer día de paro nacional contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), parece que la ley 462 va por el mismo camino del contrario minero...

La reforma a la seguridad social, en cualquier lugar del mundo, genera polémica. No fue una decisión caprichosa del presidente, se trataba de una realidad que los asegurados y el público en general no perciben que la CSS da una atención administrativa decorosa. Hoy la Ley representa una reforma integral a la CSS, que busca darle sostenibilidad al Programa Invalidez, Vejez y Muerte.

No cree que podría ocurrir un estallido social por estas reformas...

Nunca puedo estar en contra de la protesta, lo he hecho toda mi vida. Creo mucho en la protesta y en las calles. Lo que cuestiono es la metodología, no creo en las protestas violentas. Critico protestas basadas en mentiras. La ley no aumenta la edad de jubilación, yo me opuse a ese aumento y eso se eliminó, tampoco empeora las pensiones. Además, la única forma de tener buenas pensiones es mejorar los salarios.

Pero ni el Gobierno ni los diputados quisieron hablar de los bajos salarios y la informalidad...

Es que ese no era un tema de la ley de seguridad social. Tú no puedes involucrar algo que tiene que ver con un tema laboral, eso es aparte. Para eso se necesita crecimiento económico del país, como se dio durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

¿Fue su idea poner las calcomanías de “Free Martinelli” en las curules?

Antes yo era la única persona que se paraba cotidianamente a reclamar la libertad de Ricardo. Enhorabuena que llegó ese entendimiento de mis colegas de bancada y también gente de otras bancadas.

¿Ese mensaje es para el presidente Mulino?

No, porque el presidente no es el órgano oficial. Porque quien mantiene a Ricardo en ese asilo forzado es el Órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia fue la que torció la ley para perseguir a Ricardo y para condenarlo políticamente, el único objetivo era inhabilitarlo para que no corriera en las elecciones del 2024. Si él era el candidato, ganaba abrumadoramente.

¿Luego de todo eso todavía “Mulino es Martinelli y Marinelli es Mulino”?

Eso era un eslogan de campaña, pero hay que tener algo claro, José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli la buena relación no es de ahora, es de hace años. Fue uno de sus ministros más cercanos

Hay gente dentro y fuera de RM que no piensa lo mismo ¿Cómo lo ven dentro de su partido?

Si tú me preguntas si los miembros de Realizando Metas estamos conforme con el hecho de que a un año y un poco, Ricardo esté ahí [en la embajada], pues la mayoría de los miembros de RM esperábamos que él ya estuviese fuera. Ya no está el gobierno que hizo que se torcieran la ley y que lo condenaran. Dios no lo quiera, fallece en medio de ese asilo. ¿Tú sabes los problemas que se pueden desencadenar con una situación como esa?

¿Qué supuestamente pasaría?

Hoy en día no existe ningún liderazgo político nacional a la altura de Ricardo Martinelli. La jugada de quienes hicieron, el cálculo era que iba a perder el apoyo abrumador que tenía en la opinión pública tras la condena, ¿qué ocurrió? Lo contrario, Ricardo dijo: “voten por José Raúl Mulino” ¿la gente qué hizo?, votó por Mulino. Un líder de esa calidad y estatura, si tú lo persigues en cualquier país del mundo, te genera inestabilidad. Más en la situación económica del país.

¿No va a haber estallido por la CSS, pero sí por Martinelli?, eso no cuadra...

La mina no fue lo que generó el estallido social en el año 2023. Ese fue el catalizador, la gente salía a protestar porque, como decimos en buen panameño, estaban cabreados. Los gobiernos de Cortizo y Varela fueron desastrosos, sumado a la cuarentena absoluta que advertimos iba a acabar con la economía. Toda esa carga de emoción, ese descontento, tuvo un ingrediente adicional, el contrato minero. Tú me preguntas ¿Si la persecución de Ricardo Martinelli será nuevo catalizador un estallido social?, yo lo que te quiero responder con otra pregunta. ¿Queremos probar si eso es así o no? Porque si ocurre, como evidentemente creo que va a ocurrir en su momento, ¿quién se beneficia con un estallido social en este país? Nadie.

Martinelli fue condenado por un delito común....

Esa discusión ya fue superada. Todos los panameños saben que lo condenaron para que no corriera como presidente. Al entrar a la embajada y que el gobierno de Nicaragua le otorgara la condición de asilo político, ya Ricardo es un perseguido político.

¿Pidió Martinelli a los diputados votar en contra de la reforma a la CSS?

Eso es falso, eso lo han dicho cuentas chimbas que se autotitulan como medios y son enemigos de Ricardo.

¿Qué esperan desde RM que haga Mulino con el caso de Martinelli?

Lo que esperamos del presidente Mulino es que, en lo que esté a su alcance, facilite el fin de la persecución política para Ricardo Martinelli. Garantizar que en este país no exista ningún perseguido político. Ya él dijo, cuando era candidato, que el caso de Ricardo era un caso que claramente estaba lleno de vicios, él lo vio como abogado. No le estoy pidiendo que ordene anular la condena de Ricardo, porque él no puede hacer eso. Estaría cometiendo un delito y no queremos que el presidente cometa un delito. Lo que nosotros queremos es que la Corte, que cometió un delito e hizo una decisión para condenar políticamente a Ricardo para que no fuera candidato, que torció la ley, que ellos la enderecen.

¿Por qué se pasa peleando con sus colegas diputados?

Yo discuto particularmente con los colegas libres postulados. Cuando ellos comenzaron con el discurso de que eran los impolutos, los salvadores y el resto de nosotros, unos bribones. Salvo algunas excepciones honrosas en esa bancada, yo veo un discurso muy superficial. Ahora, yo he cuestionado también a mi propia bancada en su momento, también a mi gobierno.

¿Quiénes son esas excepciones entre los independientes?

No quiero entrar a personalizar, porque los problemas de la Asamblea no son personales. Yo tengo una buena relación con la mayoría de los diputados. Yo los veo como compañeros de trabajo, amigos es Ricardo Martinelli (...) muchos de ellos son mis adversarios, ¿por qué?, tienen una visión política e ideológica diferente a la mía, creo que responden a grupos económicos y políticos que yo combato. Eso no me lleva a ser enemigo personal de ellos. Por eso yo trato de evitar [choques] en lo posible, pero ellos me dan motivo a veces ¿Qué culpa tengo de que se pongan a tirarse panty y lencería entre ellos?

Pongámoslo de otra forma ¿Con cuál diputado se tomaría un trago y cuál no?

No me gusta personalizar, no combato personas, sino posiciones políticas. Yo me llevo mejor con los asistentes de todo ellos que con los diputados. Yo no combato a los independientes por sus figuras, sea el diputado José Barboni, Jorge Bloise u otros. Por ejemplo, yo soy amigo de la familia del diputado Bloise de toda la vida. Desde mi papá, que era amigo de su abuelo (...) no es personal, yo cuestiono a Vamos como grupo y su liderazgo, que incluso funcionan como partido sin serlo. El Tribunal Electoral, que obedeció a intereses económicos y políticos, permitió que participaran como un partido sin serlo. Además acordé con mi esposa que solo tomo tragos en la casa, y si es fuera, es con ella.

Hay información de que ya se están buscando alianzas para las elecciones de la junta directiva de la Asamblea ¿Tiene su candidato?

Concluida la votación que elige las autoridades, al día siguiente empezó la nueva campaña. Esa búsqueda del poder empieza después que la elección, ¿Poder para qué? Hay quienes quieren el poder para servirse para ellos y hay quienes estamos en la política para servir desde el poder (...) no creas en aquellos que te dicen que son los más pulcros, son personas que fracasaron en los partidos políticos y se fueron a hacer un partido político nuevo, que se llama sociedad civil.