Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 8 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) destacó la mañana de este viernes 8 de agosto que se esperan cielos despejados.

Según el meteorólogo del Imhpa, Emanuel Velázquez, este viernes se esperan condiciones mayormente secas sin eventos meteorológicos significativos.

Sin embargo, se prevén lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en algunos sectores.

Además, es recomendable estar atento a cualquier cambio repentino en el clima durante el día debido a que en la tarde de este viernes se prevén cielos nublados en Veraguas y Chiriquí.

Velásquez enfatizó que en la mañana se presentarán lluvias en la costa abajo de Colón y en el norte de la provincia de Veraguas. Además, chubascos en la comarca de Guna Yala.