FÚTBOL

Panamá Sub-15 vs. EEUU: ¿hora y dónde verlo?

La selección de Panamá Sub-15 avanzó a semifinales de Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf.
La selección de Panamá Sub-15 avanzó a semifinales de Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Fepafut
Por
Kathyria Caicedo
  • 08/08/2025 08:39
La selección de Panamá Sub-15 disputará la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, se medirá ante Estados Unidos.

Este sábado 9 de agosto, la selección de Panamá Sub-15 disputará la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, que se desarrolla en Costa Rica.

Panamá se ubicó como segundo en el Grupo A y se medirá ante la selección de Estados Unidos.

¿Cómo llegó Panamá Sub-15 a la semifinal del torneo de Concacaf?

Durante la fase de grupos, Panamá disputó cuatro encuentros, logró tres victorias y solo tuvo una derrota ante Honduras.

Los dirigidos por Leonardo Pipino han logrado buenos resultados, que le permitió avanzar a semifinales.

“Panamá logró clasificar a semifinales al alcanzar el segundo lugar del grupo superando a Honduras en la diferencia de goles”, destacó la Federación Panameña de Fútbol.

Panamá Sub-15 en semifinales, ¿cuándo y dónde ver el partido?

El partido de semifinal entre la selección de Panamá Sub-15 y su similar de Estados Unidos será este sábado 9 de agosto, en el Complejo Deportivo Fedefútbol de Costa Rica.

La transmisión arranca desde las 12:00 md y estará disponible en el canal de youtube de Concacaf.

