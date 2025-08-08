Panamá Sub-15 vs. EEUU: ¿hora y dónde verlo?

Este sábado 9 de agosto, la selección de Panamá Sub-15 disputará la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf, que se desarrolla en Costa Rica.

Panamá se ubicó como segundo en el Grupo A y se medirá ante la selección de Estados Unidos.

¿Cómo llegó Panamá Sub-15 a la semifinal del torneo de Concacaf?

Durante la fase de grupos, Panamá disputó cuatro encuentros, logró tres victorias y solo tuvo una derrota ante Honduras.

Los dirigidos por Leonardo Pipino han logrado buenos resultados, que le permitió avanzar a semifinales.

“Panamá logró clasificar a semifinales al alcanzar el segundo lugar del grupo superando a Honduras en la diferencia de goles”, destacó la Federación Panameña de Fútbol.