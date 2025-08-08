Panamá Sub-15 vs. EEUU: ¿hora y dónde verlo?

Este sábado 9 de agosto, la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama-sub-15">selección de Panamá Sub-15</a></b> disputará la semifinal del <b>Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf</b>, que se desarrolla en Costa Rica.Panamá se ubicó como segundo en el Grupo A y se medirá ante la <b>selección de</b> <b>Estados Unidos</b>. <b>¿Cómo llegó Panamá Sub-15 a la semifinal del torneo de Concacaf?</b>Durante la fase de grupos, Panamá disputó cuatro encuentros, logró tres victorias y solo tuvo una derrota ante Honduras. Los dirigidos por<b> Leonardo Pipino</b> han logrado buenos resultados, que le permitió avanzar a semifinales. <i>'Panamá logró clasificar a semifinales al alcanzar el segundo lugar del grupo superando a Honduras en la diferencia de goles',</i> destacó la Federación Panameña de Fútbol.