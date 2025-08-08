¿Qué se sabe de la amenaza de muerte a Álvaro Ángulo?

El director técnico de Pumas, Efraín Juárez, destacó que ellos estarían atentos porque no era normal las amenazas de muerte que había recibido el jugador colombiano Álvaro Ángulo.

Ángulo, de 28 años, es compañero de equipo del panameño Adalberto Carrasquilla y el costarricense Keylor Navas.

Las amenazas de muerte las recibió a través de correos electrónicos y por llamadas a su celular.

Una de las amenazas las recibió antes de un partido con su equipo.

Además, el incidente ha provocado una investigación interna en su club Pumas.

Durante una conferencia de prensa Juárez expresó su grave preocupación por la situación y enfatizó que este tipo de amenazas no pueden ser toleradas.

También se conoció que las amenazas recalcan que las recibe por su salida del equipo argentino Independiente, indicó el director técnico.

El club ha manifestado su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de sus jugadores, destacando la importancia de abordar abiertamente estos incidentes.