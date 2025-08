En un encuentro cargado de tensión y dramatismo, los Pumas de la UNAM lograron una remontada la noche del sábado al vencer 3-2 al Atlanta United, gracias a una actuación magistral del panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, en la Leagues Cup.

Atlanta se adelantó con un autogol de Keylor Navas y un tanto de Emmanuel Latte Lath, colocándose 2-1 al descanso.

En el segundo tiempo, Carrasquilla emergió como el salvador. Abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área al minuto 62, empatando el juego 2-2

En el minuto 88, asumió la responsabilidad desde el punto penal. Aunque su primer remate fue detenido, recogió el rebote y definió con calma para el gol de la victoria.

Carrasquilla fue escogido como el Jugador del Partido, no solo marcó el empate y la victoria, sino que también evitó una debacle en los minutos finales tras la expulsión de Navas; Pumas tuvo que defender con un defensa en portería ante la presión de Atlanta.

“Queríamos ir por todo, estábamos llegando mucho al área y me quedó y le di con todo y la sensación fue de victoria, de que logramos el empate e íbamos por el partido”, dijo Coco, tras el encuentro.

“Es de admirar, nos sentimos como local, a pesar de la dificultad de estar de visita y este campo que es complicado por lo pesado que es, estoy muy contento, nos llevamos los tres puntos que era lo que queríamos”, agregó.

‘Coco’, como también es conodido, continúa demostrando su buen momento frente al arco rival. El panameño ya había debutado con gol en el empate de Pumas ante Orlando City, encuentro en el que el equipo universitario terminó llevándose el punto extra en la tanda de penales.

Con este resultado, Pumas se posiciona de manera favorable en su grupo y se prepara para su próximo compromiso frente al Inter Miami. Sin embargo, lo hará sin su arquero titular, ya que Keylor Navas será baja, una ausencia que se sentirá notablemente.

Carrasquilla también comentó que vive un gran momento, gracias a la recuperación que se planificó con la Selección de Panamá, del técnico Thomas Christiansen.

“La verdad es que me siento bien. Es parte de la planificación de mi Selección que me dio la oportunidad de hacer una buena recuperación. Cada día me voy sintiendo mejor y quiero seguir creciendo con este buen momento y no ponerme límites”, comentó del proceso.

“Hay un grupo detrás donde todos quieren hacer las cosas bien. Yo confío en mis compañeros que también están capacitados para cualquier momento que lo requiera el club”, agrego.