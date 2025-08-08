Japón financia la Línea 3 del Metro de Panamá con un préstamo de $2,486 millones

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez- Acha y el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi, efectuaron este viernes 8 de agosto el canje de notas para el otorgamiento a Panamá de 2,486 millones de dólares para el desarrollo de la Línea 3 del Metro de Panamá.De acuerdo con la Cancillería, el objetivo de este préstamo es la financiación y desarrollo de la Línea 3 de Transporte Urbano del Área Metropolitana de Panamá.Este préstamo, según la Cancillería, ha sido otorgado, con términos favorables para Panamá, con una amortización de 14 años, un periodo de gracia de 6 años y bajas tasas de interés.Durante el acto Martinez-Acha agradeció el apoyo de Japón a lo largo del tiempo y recordó que la nación asiática ha sido un socio confiable y generoso.Este préstamo no solo fortalece 'nuestras relaciones diplomáticas y económicas, sino que evidencia una visión compartida hacia un desarrollo, inclusivo, resiliente y sostenible', destacó Martínez-Acha.Por su parte, Kazuyoshi hizo alusión a la visita del presidente Arístides Royo a Japón en 1980, el cual 'estableció una estrecha relación con el primer ministro Masayoshi Ohira, quien prometió visitar Panamá'. Sin embargo, Ohira falleció repentinamente debido a una enfermedad y no pudo cumplir su promesa. 'En reconocimiento a sus logros, una de las calles de Panamá fue nombrada en honor al primer ministro Ohira. Una vez más, expresamos nuestra más profunda gratitud a la gente de Panamá por su amistad', dijo el diplomático.La Cancillería recordó que las relaciones bilaterales entre Panamá y Japón se basan en una estrecha relación de más de 121 años, 'las cuales se basan en valores compartidos como la democracia, el diálogo, confianza, mutuo respeto y el respeto al estado de derecho'.