Japón financia la Línea 3 del Metro de Panamá con un préstamo de $2,486 millones

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez- Acha y el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi, efectuaron este viernes 8 de agosto el canje de notas para el otorgamiento a Panamá de 2,486 millones de dólares para el desarrollo de la Línea 3 del Metro de Panamá.

De acuerdo con la Cancillería, el objetivo de este préstamo es la financiación y desarrollo de la Línea 3 de Transporte Urbano del Área Metropolitana de Panamá.

Este préstamo, según la Cancillería, ha sido otorgado, con términos favorables para Panamá, con una amortización de 14 años, un periodo de gracia de 6 años y bajas tasas de interés.

Durante el acto Martinez-Acha agradeció el apoyo de Japón a lo largo del tiempo y recordó que la nación asiática ha sido un socio confiable y generoso.

Este préstamo no solo fortalece “nuestras relaciones diplomáticas y económicas, sino que evidencia una visión compartida hacia un desarrollo, inclusivo, resiliente y sostenible”, destacó Martínez-Acha.

Por su parte, Kazuyoshi hizo alusión a la visita del presidente Arístides Royo a Japón en 1980, el cual “estableció una estrecha relación con el primer ministro Masayoshi Ohira, quien prometió visitar Panamá”.

Sin embargo, Ohira falleció repentinamente debido a una enfermedad y no pudo cumplir su promesa.

“En reconocimiento a sus logros, una de las calles de Panamá fue nombrada en honor al primer ministro Ohira. Una vez más, expresamos nuestra más profunda gratitud a la gente de Panamá por su amistad”, dijo el diplomático.

La Cancillería recordó que las relaciones bilaterales entre Panamá y Japón se basan en una estrecha relación de más de 121 años, “las cuales se basan en valores compartidos como la democracia, el diálogo, confianza, mutuo respeto y el respeto al estado de derecho”.