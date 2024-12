Comisión de Trabajo retoma primer debate de reformas a la CSS

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional retoma hoy la discusión en primer debate del proyecto de ley 163, que modifica, adiciona y deroga artículos de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), continuando con la lectura del documento y cuya análisis se hará en cuatro 4 bloques.

Para hoy se continuará con la lectura del documento desde el artículo 50 hasta avanzar y concluir con los 210 artículos que componen esta propuesta impulsada por el Órgano Ejecutivo.

El primer bloque del proyecto va de los artículos 1-50, el segundo del 51-105, el tercero del 106-159 y el cuarto del 160-210.

De concluir hoy con la lectura del proyecto a esta instancia legislativa le quedarían solo tres días laborables para al menos aprobar el primer debate de este proyecto, aunque también pueden ser habilitados el sábado 28 y domingo 29 de diciembre para sesionar.

Las sesiones extraordinarias convocadas por Mulino que iniciaron el 6 de noviembre, concluyen el próximo 31 de diciembre.

El presidente de esta Comisión, el diputado Alaín Cedeño ha insistido que por la complejidad y la magnitud del proyecto se requiere de un análisis profundo e indicó que si no se logra aprobar el primer debate antes del 31 de diciembre, “definitivamente no se hará, porque no podemos forzar algo que no cuente con el respaldo del pueblo”, enfatizó Cedeño.

Dijo que todo dependerá de los diputados y la metodología a utilizar, aunque recalcó que es difícil que sea tan rápida la discusión de un proyecto de tal magnitud.

Destacó que la aprobación de una reforma de esta índole no depende solo de la Asamblea ni del Ejecutivo, sino de la voluntad y los intereses del pueblo, por lo que considera que el documento será discutido con responsabilidad y profesionalismo.

Aún a pesar de que se realizó un proceso de consultas previas al primer debate, una vez concluida la lectura del proyecto, se le permitirá el espacio a todos los sectores involucrados a intervenir, para luego proceder a la votación artículo por artículo.

“Simplemente queremos la participación de todos los sectores, y que haya la anuencia de los diputados”, destacó Cedeño.

En total, durante el periodo de consultas un total de 485 personas en representación de diversas organizaciones y a título personal, participaron en este proceso que concluyó el miércoles 18 de diciembre con las giras realizadas en diversas provincias del país.

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, ha señalado que el proyecto podría ser modificado hasta en un 80%. “Son muchas modificaciones que vamos a hacer, trabajando artículo por artículo”, sostuvo Rodríguez.