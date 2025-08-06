  1. Inicio
Comisiones permanentes de la Asamblea Nacional ya tienen cronograma de instalación

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo es presidida por el diputado Lenín Ulate
Por
Manuel Vega Loo
  • 06/08/2025 14:08
Además, en el cronograma se pautó para este 13 de agosto las tomas de posesión de las directivas de cinco comisiones.

Las bancadas de la Asamblea Nacional acordaron el cronograma de tomas de posesión de las comisiones permanentes de trabajo, el cual se inició con la de Educación, Cultura y Deporte este martes 5 de agosto.

Jorge Bloise es el diputado que preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.

Estas tomas de posesión prosiguen este 6 de agosto y se extenderán hasta este miércoles 13. A las 2:00 p.m. se efectuará el acto en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

La segunda toma de posesión de este 6 de agosto es la de la Comisión de Asuntos Municipales, a las 3:00 p.m. en el Palacio Justo Arosemena.

Una de las comisiones que ha generado expectativa es la de Presupuesto, debido a la presentación en la Asamblea Nacional del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado.

La toma de posesión de la directiva será este jueves 7 de agosto a las 9:00 a.m.

También está previsto que la directiva de las comisiones de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia y Población y Ambiente tomen posesión este lunes 11 de agosto.

Para el 12 de agosto están previstas las tomas de posesión de las comisiones de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, Comercio y Asuntos Económicos y Economía y Finanzas.

Además, en el cronograma se pautó para este 13 de agosto las tomas de posesión de las directivas de Asuntos Agropecuarios, Relaciones Exteriores, Comunicación y Transporte, Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, y Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

