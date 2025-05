Contralor llevará al Ministerio Público 300 cheques retenidos por presunta corrupción en la Asamblea Nacional

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que presentará ante el Ministerio Público cerca de 300 cheques y depósitos de ACH retenidos, correspondientes a funcionarios de la Asamblea Nacional que, según indicó, deben justificar ante las autoridades por qué están en la planilla.

Lo más grave, según denunció es que, a pesar de las irregularidades, “hay descarados que van a buscar sus cheques como si nada”.

Flores detalló que, hay más de cien cheques que llevan dos quincenas sin ser retirados.

Aunque algunos han optado por renunciar, otros a pesar de estar en la mira, siguen apareciendo a cobrar. “Estas personas lo ven como algo normal. Hay una pérdida de valor importante en la sociedad, y lo estamos viendo en todos los entornos, políticos y sociales”, señaló.

“Espero que el Ministerio Público sea muy estricto con esto. Que cada uno de esos funcionarios le explique dónde trabaja, cuáles son sus funciones, dónde marcan y por qué no marcan. Para mí, el que no trabaja, que no cobre” declaró Flores durante la entrevista que le concedió a Telemetro Reporta.

El contralor también dio a conocer que esta investigación no se limita a la Asamblea.

“No es algo para un grupo selectivo, es para todo el mundo en el estado. Lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa lo vamos a hacer en varias instituciones donde sabemos que sobra personal”, aseguró.

El funcionario dijo que el Ministerio Público debe señalar si hubo lesión y de ser así, proceder con el secuestro de bienes de los funcionarios implicados. “El dinero es del pueblo panameño y debe ser devuelto”, enfatizó.

La entrega de estos cheques ante las autoridades marca un paso decisivo en la lucha contra las “botellas” en el gobierno, y se espera que abra la puerta a otras investigaciones y sanciones ejemplares.