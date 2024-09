Dino Mon busca el aval de todas las bancadas legislativas

El director designado de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, inició ayer lunes el cabildeo para lograr el mayor respaldo de las diversas bancadas legislativas en el proceso de ratificación en el cargo que debe ser considerado por el pleno legislativo.

Como parte de este proceso, Mon se reunió ayer con diputados de la bancada independiente Vamos, los de Cambio Democrático (CD), los de Realizando Metas (RM) y algunos diputados del Partido Panameñista. Para hoy se podría dar una reunión con diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En este sentido, y luego de sostener un encuentro con Dino Mon, diputados de la bancada independiente Vamos informaron que pedirán que se le dé cortesía de sala en el pleno legislativo, al designado director de la Caja para que este pueda ser sometido a un interrogatorio antes de ser ratificado.

Al respecto, la jefa de la bancada independiente, Janine Prado, manifestó que la reunión con Mon se dio para poder ampliar parte de los cuestionamientos que hubo cuando la Comisión de Credenciales revisó la hoja de vida de Mon y recomendó al pleno su ratificación.

“Acá tuvimos la oportunidad de ampliar esos cuestionamientos y pudieron participar varios miembros de la bancada para con ello tener una visión más clara de lo que es este proceso de ratificación”, sostuvo Prado.

Agregó que una de las preguntas directas que se le ha realizado a Mon es el tema de la privatización de la CSS, a lo que según Prado, Mon les corroboró que la CSS no será privatizada y les dijo que lo que se está buscando es una atención en salud de calidad para todo los panameños, además de revisar de manera minuciosa la situación de la CSS y llegar a un consenso entre todas las partes involucradas para poder solventar un problema que por décadas se ha mantenido poniendo en riesgo el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Al respecto, el también diputado de la bancada independiente Vamos, Augusto Palacios, expresó que en esta reunión con Mon han teniendo la oportunidad de poder cuestionarlo. Agregó que la presidenta de la Asamblea, la diputada Dana Castañeda, les manifestó que este no va a ser un proceso de ratificación a tambor batiente.

“Eso fue lo que nosotros le pedimos a ella, que tenga la oportunidad el pueblo de poder escuchar desde el pleno legislativo los cuestionamientos y que no se diga que se está haciendo a espaldas del pueblo. El pueblo tiene que saber por qué este señor va a ser ratificado o no para este cargo tan importante”, precisó.

En tal sentido, Palacios manifestó que su bancada aún no tiene un voto definido para el proceso de ratificación de Mon.

Por su parte, el diputado de la bancada de CD, Manuel Cohen, sostuvo que en la reunión con miembros de esta bancada se le pidió a Dino Mon normalizar el suministro de medicamentos y que las citas médicas con especialistas se den en corto tiempo.

Sobre las reformas a la ley del CSS, Cohen precisó que hay que esperar el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo para poder opinar y no caer en especulaciones.

Mientras los encuentros de Mon con diputados de las diversas bancadas avanzaban, en las afueras de la Asamblea Nacional grupos sindicalistas protestaron por segunda ocasión expresando su rechazo al nombramiento de Mon.

En tal sentido, Nelva Reyes, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) manifestó que acudieron a protestar a la Asamblea para que el pueblo sepa que el señor Dino Mon es privatizador.

“Él viene de estar con las (empresas) aseguradoras. ¿Cómo van a privatizar la Caja de Seguro Social?, a través de las cuentas individuales. Por otro lado, él pretende aplicar medidas paramétricas, que es el aumento de la edad de jubilación, la densidad y además aumento de la cuota obrero patronal”, indicó.

Reyes hizo un llamado al pueblo panameño, en especial a los jóvenes, a salir a las calles. “No podemos permitir por nada del mundo que privaticen la Caja de Seguro Social. De la manera que sea tenemos que volver al sistema solidario, tenemos que tener una Caja de Seguro Social universal y de calidad, que haya medicamentos y una administración que responda y que garantice medicamentos, los insumos y las citas en un tiempo oportuno”, dijo.

La dirigente sindical solicitó a los diputados no ratificar a una persona que, asegura, no es bien vista por la comunidad y que no garantiza una Caja de Seguro Social solidaria y de calidad.