El camino cuesta arriba de las personas con discapacidad en Panamá

Sabrina Murillo publicó un video en sus redes sociales en el que se observa a una mujer en su carro estacionado en un puesto destinado para personas con discapacidad. A pesar de que la mujer no tenía ninguna discapacidad y de que la joven le pidió que le cediera el espacio, no lo hizo. Días después, Murillo salió a la calle en su silla de ruedas a preguntarles a las personas si alguna vez se habían estacionado en un puesto para personas con discapacidad sin necesitarlo, a lo que muchos respondieron que sí.

“Da mucha impotencia. No voy a tapar el sol con un dedo, es una realidad que los espacios no están bien adaptados. La inclinación de algunas rampas, hay lugares que ni las tienen. El tema de los baños, las sillas de ruedas no caben por las puertas. La parte cultural de no usar el puesto de estacionamiento si la persona no tiene una discapacidad. Existe bastante aceptación, pero hace falta un camino por recorrer todavía. Mi esperanza es que más allá del aspecto físico, quisiera que en el aspecto cultural hubiesen cambios”, compartió la conferencista a La Estrella de Panamá.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) publicó un comunicado de prensa en el que asegura que están “realizando esfuerzos para atender algunas inquietudes”. También informó que, próximamente, se estarán implementando estrategias “como la utilización de un medio tecnológico para que las personas puedan reportar a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) el uso indebido de estacionamientos destinados a las personas con discapacidad”.

En la nota compartida a los medios destacan “el compromiso” que tiene “el Gobierno con la inclusión y la garantía de los derechos de personas con discapacidad”. Esto, luego de las declaraciones del presidente, José Raúl Mulino, en su discurso por el comienzo de la segunda legislatura del primer período ordinario de sesiones, en las que se refirió a funcionarios que han buscado todo tipo de mecanismos para evitar ser desvinculados del gobierno como “una carga”.

“No fue su intención hablar de las personas con discapacidad, sino de aquellos que pretenden sacar provecho ilegítimamente de la norma que protege a personas con discapacidad”, explicó la secretaria de Asuntos Públicos, Mercedes González.

El mensaje fue compartido luego de una reunión entre la directora general de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Milenys Luque; la secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia de Panamá, Mercedes González; representantes de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad (Fenapedi) y de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater).

En el encuentro destacaron la necesidad de una mayor concienciación o sensibilización de la población sobre el tema en cuestión. Además, hablaron de la importancia de garantizar que existan las condiciones y estructuras adecuadas para la movilización de las personas con discapacidad en oficinas públicas y privadas.

También resaltaron la relevancia de promover mayores oportunidades laborales y capacitación para la personas con discapacidad; que las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación, como la televisión en toda su programación, cuenten con intérpretes, y que las autoridades garanticen el cumplimiento del respeto de los espacios destinados para este sector, como los estacionamientos.