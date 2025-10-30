El periodista Demetrio Olaciregui presenta ‘Varelaleaks: Desclasificando a un expresidente’

Con un lanzamiento realizado este jueves 30 de octubre en la Biblioteca Nacional, el periodista Demetrio Olaciregui presentó su más reciente obra ‘Varelaleaks: Desclasificando a un presidente’, en la que hace un resumen de su investigación periodística, basada en el registro de las conversaciones por WhatsApp que mantuvo el expresidente Juan Carlos Varela entre diciembre de 2016 y octubre de 2018.

En 861 conversaciones - resumidas en nueve capítulos del libro - se detallan aspectos como el manejo del poder judicial durante el gobierno de Varela, las controversias diplomáticas con Estados Unidos por su acercamiento a China durante su periodo de gobierno, sus vínculos con el caso Odebrecht, su poca tolerancia a la crítica e incluso aquellos momentos en los que Varela sopesó la idea de cerrar instituciones como la Asamblea Nacional o la Corte Suprema de Justicia.

El libro se extrae de diversas conversaciones de 600 números telefónicos, 200 de ellos identificados. Cuando se conocen los primeros documentos de los Varelaleaks en 2019, Olaciregui se reúne con la periodista Adela Coriat - quien en ese momento laboraba en La Estrella de Panamá, donde destapó su investigación sobre la ‘procuraduría paralela’ - con el fin de analizar lo que había en la filtración de los Varelaleaks, y se dividen el trabajo.