El periodista Demetrio Olaciregui presenta ‘Varelaleaks: Desclasificando a un expresidente’

El periodista confió a este diario que se sorprendía con cada revelación que encontraba en los Varelaleaks. '<b>Aquí se ven los excesos del poder, aquí queda al desnudo el personaje, quién era Varela (...) Esto se ve cuando se expresa en términos vengativos, de perseguidor, en el que ni siquiera toleraba que se le dijera ‘tortugón’</b>', reseñó el periodista.Para los futuros periodistas de investigación, Olaciregui les deja un mensaje: <b>el periodismo es una vocación</b>. 'El periodista que ama esta profesión, lo que tiene que hacer es preocuparse por aportar a la sociedad, al debate y a la discusión, y este libro es un aporte en ese sentido', concluyó.