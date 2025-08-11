Gobierno apela a la neutralidad y seguridad marítima en la ONU, en medio de pugna EE.UU.-China

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sesionó este lunes, presidida por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. La sesión no estuvo exenta de las presiones de Estados Unidos y China por su disputa geopolítica. La reunión fue convocada por Panamá como evento insignia de su presidencia del Consejo de Seguridad, en modalidad de debate abierto, que permitió la participación de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, en el que se inscribieron 80 países. El título del encuentro fue: “Seguridad marítima: prevención, innovación y cooperación internacional para abordar los desafíos emergentes”. “El tráfico ilícito de drogas, armas, migrantes y mercadería falsificada se realiza en gran medida por rutas marítimas que cuentan con un alto grado de porosidad debido a la limitada capacidad de vigilancia y a la falta de cooperación efectiva entre países”, advirtió el mandatario durante su intervención. Mulino mencionó la importancia del rol de los concesionarios portuarios en la seguridad internacional, así como el compromiso de Panamá en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales que comprometen dicha seguridad. Defendió además el abanderamiento de barcos bajo insignia panameña, criticadas en los últimos años por su abuso en la comisión de delitos en alta mar. “Panamá no es ni será refugio de quienes violan el derecho internacional o amenazan la seguridad de los océanos. Detrás de cada bandera panameña en un barco hay un país que respalda la seguridad, el control y el cumplimiento transparente de las normativas vigentes”, aseguró.

Neutralidad y apoyo chino

El mandatario también reiteró la importancia de la neutralidad de las vías marítimas, especialmente del Canal de Panamá. “Es imperativo para la paz y la verdadera seguridad internacional preservar la neutralidad de estas rutas como espacios esenciales para el comercio mundial, la cooperación internacional y la estabilidad global. Nuestra neutralidad vigente en un tratado internacional al cual se han adherido más de 40 Estados se consolida como garantía de libre tránsito y estabilidad”, puntualizó. Con el arranque de intervenciones de otros países, le correspondió la palabra al embajador de China, Fu Cong, quien expresó su solidaridad con Panamá y su neutralidad. “Panamá ha, consistentemente y efectivamente, gestionado el Canal, haciendo significantes contribuciones al comercio global. China siempre ha respetado la neutralidad permanente del Canal y firmemente apoya a Panamá en asegurarse de su soberanía sobre el Canal para asegurar su operación abierta y fluida”, declaró. En la reunión también participaron el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, y el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza. El administrador Vásquez destacó los logros de Panamá con el Canal, la construcción del tercer juego de esclusas con fondos panameños, siendo más del 50 % de los ingresos de la vía. Además, se refirió al proyecto de Río Indio como una iniciativa para “garantizar” el acceso al agua. “Con innovaciones en ahorro de agua, ajustes logísticos y la decisión de construir un lago artificial, hemos actuado para asegurar el abastecimiento humano y la continuidad del comercio, sostuvo Vásquez.

EE. UU. y China chocan en plena sesión