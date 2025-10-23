Agroferias del IMA | Lugares de venta este viernes 24 de octubre

Se le recuerda a la población que es obligatorio presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha publicado el calendario de lugares donde se realizarán agroferias este viernes 24 de octubre desde las 8:00 a.m.

Calendario de Agroferias del viernes 24 de octubre

Para el viernes 24 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Herrera: Parque Unión, corregimiento de Chitré, cabecera, distrito de Chitré.

-Veraguas: Estadio Omar Torrijos, distrito de Santiago.

-Chiriquí: Cancha Comunal de San Andrés, distrito de Bugaba y en la Pista de Lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.

-Coclé: Casa local de Churuquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

-Panamá Este: Casa Comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.

-Panamá Oeste: Parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.

-Los Santos: Cancha de San José, distrito de Las Tablas.

-Panamá: Estacionamientos de Ampyme, Edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá.