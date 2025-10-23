Agroferias del IMA | Lugares de venta este viernes 24 de octubre

Para el viernes 24 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Herrera: </b>Parque Unión, corregimiento de Chitré, cabecera, distrito de Chitré.<b>-Veraguas: </b>Estadio Omar Torrijos, distrito de Santiago.<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de San Andrés, distrito de Bugaba y en la Pista de Lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, distrito de Bugaba.<b>-Coclé: </b>Casa local de Churuquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.<b>-Panamá Este: </b>Casa Comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.<b>-Panamá Oeste: </b>Parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.<b>-Los Santos: </b>Cancha de San José, distrito de Las Tablas.<b>-Panamá: </b>Estacionamientos de Ampyme, Edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá.