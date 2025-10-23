Ceagro-AIP arranca en 2026: Panamá impulsa la formación agropecuaria e innovación

El <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente de la República, José Raúl Mulino</a></b>, anunció este jueves la entrega de la <b>personería jurídica al Centro de Especialidades Agropecuarias (Ceagro-AIP)</b>, marcando el inicio formal de un proyecto de visión estatal que busca <b>transformar la formación técnica agropecuaria en Panamá</b> y convertir al país en un referente regional en innovación, sostenibilidad y desarrollo rural.<i>'Ayer, el Ministerio de Gobierno reconoció la personería jurídica del Centro de Especialidades Agropecuarias, llamado Ceagro-AIP, aprobando también sus estatutos. Panamá contará con un centro de formación técnica de alto nivel en temas agrícolas y pecuarios'</i>, anunció el mandatario durante su conferencia semanal en Veraguas.Mulino destacó que esta nueva institución se desarrollará bajo la figura de <b>Asociación de Interés Público (AIP)</b> y que su modelo está inspirado en experiencias exitosas de la <b>Universidad EARTH de Costa Rica, Zamorano de Honduras </b>y<b> Chapingo de México</b>, con las cuales se establecieron alianzas académicas para fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología.En septiembre pasado, el<b> asesor presidencial en temas agropecuarios, Óscar Osorio</b>, explicó que el Ceagro-AIP <b>iniciará operaciones en el primer trimestre de 2026 en la Ciudad del Saber</b>, con infraestructura que incluirá aulas, laboratorios, dormitorios y espacios de práctica. <i>'Este proyecto nace para transformar el futuro del agro panameño y brindar oportunidades reales de crecimiento a jóvenes, especialmente de áreas rurales'</i>, afirmó.El <b>modelo educativo</b> estará basado en la metodología de <b>aprender haciendo</b>, combinando<b> 60 %</b> práctica y<b> 40 %</b> teoría, con proyectos de innovación productiva, mecanización, tecnologías aplicadas al agro, agroindustria, acuicultura y gestión empresarial.Durante su primera fase, <b>abrirá sus puertas a 100 estudiantes</b>, con una meta de formar hasta <b>mil técnicos especializados al año</b>.El Ceagro-AIP contará con el acompañamiento técnico del <b><a href="/tag/-/meta/iica-instituto-interamericano-de-cooperacion-para-la-agricultura">IICA</a></b> y la <b><a href="/tag/-/meta/fao-org-de-naciones-unidas-para-alimentacion-y-agricultura">FAO</a></b>, lo que garantiza su alineación con estándares internacionales. Además, ofrecerá formación transversal en liderazgo, sostenibilidad, creatividad y ética profesional.<i>'No podemos dejar que decaigan los rubros nacionales; necesitamos tecnificar para elevar la productividad y competitividad del país'</i>, enfatizó Osorio en una reunión con el sector privado el mes pasado.El proyecto, respaldado por la <b>Senacyt, </b>el<b> MIDA, </b>el<b> Meduca </b>y el<b> Ministerio de la Presidencia</b>, también busca garantizar el relevo generacional del campo panameño. En palabras de Mulino, <i>'el Ceagro es una apuesta por el talento humano y la modernidad tecnológica como motor del desarrollo rural'</i>.