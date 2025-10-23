Panamá será sede única de la Copa América de Béisbol 2025; Venezuela queda fuera

La Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) confirmó que la primera edición de la Copa América de Béisbol 2025 se jugará en su totalidad en Panamá, convirtiendo al país en sede única del torneo continental.

Inicialmente, se evaluaba la posibilidad de dividir los grupos entre Panamá y Venezuela, pero la organización determinó que todos los encuentros se disputarán en territorio panameño.

“Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento”, precisó COPABE en un comunicado oficial.

Los encuentros se desarrollarán en el estadio Mariano Rivera, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El calendario del torneo se mantiene sin modificaciones:

Ronda de grupos: del 13 al 18 de noviembre

Super Ronda: del 19 al 21 de noviembre

Ronda de medallas: el 22 de noviembre

Las 12 selecciones confirmadas competirán en dos grupos:

Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba

Grupo B: Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina