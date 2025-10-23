Panamá será sede única de la Copa América de Béisbol 2025; Venezuela queda fuera

La <b>Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE)</b> confirmó que la <b>primera edición de la Copa América de Béisbol 2025</b> se jugará <b>en su totalidad en Panamá</b>, convirtiendo al país en sede única del torneo continental.Inicialmente, se evaluaba la posibilidad de dividir los grupos entre <b>Panamá y Venezuela</b>, pero la organización determinó que todos los encuentros se disputarán en territorio panameño.<b>'Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero finalmente será Panamá anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento'</b>, precisó COPABE en un comunicado oficial.Los encuentros se desarrollarán en el <b>estadio Mariano Rivera</b>, ubicado en el distrito de <b>La Chorrera</b>, provincia de Panamá Oeste. <b>El calendario del torneo se mantiene sin modificaciones:</b><b>Ronda de grupos:</b> del <b>13 al 18 de noviembre</b><b>Super Ronda:</b> del <b>19 al 21 de noviembre</b><b>Ronda de medallas:</b> el <b>22 de noviembre</b><b>Las </b><b>12 selecciones</b><b> confirmadas competirán en dos grupos:</b><b>Grupo A:</b> Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba<b>Grupo B:</b> Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina