‘Bochornoso e indigno’: crece la ola de críticas por la demolición del monumento chino en Arraiján

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la República, José Raúl Mulino , quien calificó el hecho como “imperdonable” y lo describió como “una muestra de irracionalidad”.

Tras la demolición del monumento dedicado a la comunidad china, ubicado en las inmediaciones del Puente de las Américas, ocurrida la noche del sábado 27 de diciembre, se han generado numerosas reacciones en redes sociales. Tanto ciudadanos como figuras del ámbito político han manifestado su desacuerdo con la acción ejecutada por la Alcaldía de Arraiján.

Rechazo nacional tras derribo del monumento a la comunidad china

El exministro Dulcidio De la Guardia reaccionó a través de su cuenta en la red social X, señalando que: “Las acciones de la alcaldesa de Arraiján no tienen justificación alguna. Debe renunciar por respeto a la comunidad chino-panameña; de lo contrario, el Consejo Municipal debe removerla del puesto”.

Por su parte, el exembajador Jorge Eduardo Ritter catalogó el acto como “bochornoso y abyecto, que debe llenar de vergüenza a quienes lo ordenaron”. Además, cuestionó que la demolición se realizara durante la noche de un sábado, calificando el hecho como un acto de cobardía y profunda indignidad.

El expresidente Martín Torrijos también se pronunció, manifestando que derribar un monumento que reconoce el aporte de la comunidad china al país es un acto “bochornoso e indigno”. Destacó que dicha comunidad ha sido valorada y respetada por generaciones de panameños y que eliminar este reconocimiento histórico no tiene justificación alguna, especialmente en el contexto actual. “Panamá necesita respeto, convivencia y memoria”, expresó.

El diputado Jorge Bloise indicó que la comunidad chino-panameña es parte viva de la historia y del tejido social del país. Añadió que demoler el monumento alegando criterios técnicos, sin agotar opciones de mantenimiento, restauración o diálogo, constituye una falta de respeto a la memoria colectiva. “La historia no se elimina, se restaura y se cuida”, afirmó.

El presentador de noticias Eduardo Lim Yueng también reaccionó en redes sociales, señalando que, independientemente de la explicación que se dé para la demolición, realizarla de noche y en un fin de semana genera sospechas sobre una posible intención de ocultar información.

Asimismo, el exalcalde de la ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, lamentó la acción de la Alcaldía de Arraiján, recordando que el monumento conmemoraba los 150 años de presencia china en Panamá. Indicó que hacerlo entre Navidad y Año Nuevo refleja que quienes tomaron la decisión sabían que no era correcta.

El presentador Stevens Joseph cuestionó la coherencia de los argumentos de peligro utilizados para justificar la demolición, señalando que otras infraestructuras que representan un riesgo mayor continúan en pie sin intervención alguna.

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, solicitó públicamente una rendición de cuentas completa sobre la demolición del monumento. Exigió que el Municipio de Arraiján publique el informe técnico, los actos administrativos, permisos, costos y el plan de reposición o relocalización, garantizando la participación de la comunidad.

Por su parte, el actual ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clément rechazó en redes sociales la demolición del monumento a la comunidad china y respaldó el mensaje del presidente de la República. Afirmó que no hay justificación para derribar un monumento de noche y calificó el hecho como un acto aberrante e irracional, reiterando su respeto hacia la comunidad chino-panameña.