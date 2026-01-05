  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Ciencias Sociales es la asignatura con más reprobados en el PRAE, según Meduca

Panamá Oeste lidera el PRAE y Ciencias Sociales marca la tendencia, según Meduca
Panamá Oeste lidera el PRAE y Ciencias Sociales marca la tendencia, según Meduca Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/01/2026 13:58
El PRAE inició este lunes con con más de 24 mil estudiantes a nivel nacional, informó el Meduca.

El director general del Ministerio de Educación (Meduca), Edwin Gordón, presentó un balance del inicio del período de recuperación académica (PRAE), que comenzó este lunes 5 de enero en todo el país.

Según detalló Gordón, tras el proceso de inscripción se contabilizan aproximadamente 24,680 estudiantes participando en las reválidas a nivel nacional, distribuidos en 16 regiones educativas y 86 centros escolares. Indicó que en el área de San Miguelito una escuela superó el límite de inscripciones, por lo que fue necesario habilitar otro plantel para atender la alta demanda.

“Queremos garantizarles a los padres de familia que ningún estudiante que quiera inscribirse en el PRAE se quedará por fuera. Vamos a atender a todos los estudiantes que se encuentren en estas condiciones”, aseguró el director general del Meduca.

Gordón explicó además que algunos centros educativos que no pudieron iniciar clases en la fecha establecida deberán extender el período de recuperación. Tal es el caso de dos escuelas en la provincia de Los Santos, donde las clases se prolongarán por una semana adicional debido a problemas con el suministro de agua.

Panamá Oeste lidera la participación estudiantil en el PRAE

En cuanto a las materias con mayor demanda, el funcionario destacó un cambio respecto a años anteriores. A diferencia de periodos previos, cuando matemáticas, física y química concentraban la mayoría de los inscritos, este año la asignatura con más estudiantes es Ciencias Sociales. Ante esta situación, el Meduca anunció que realizará un estudio para analizar las causas de este comportamiento.

Por regiones, Panamá Oeste registra la mayor cantidad de estudiantes en proceso de reválidas, con un aproximado de 3,500 alumnos inscritos.

El PRAE concluirá el próximo 6 de febrero. Posteriormente, las evaluaciones finales se realizarán del 9 al 11 de febrero, fechas en las que también se llevará a cabo la entrega de calificaciones.

VIDEOS
Lo Nuevo