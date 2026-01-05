Ciencias Sociales es la asignatura con más reprobados en el PRAE, según Meduca

El director general del Ministerio de Educación (Meduca), Edwin Gordón, presentó un balance del inicio del período de recuperación académica (PRAE), que comenzó este lunes 5 de enero en todo el país.

Según detalló Gordón, tras el proceso de inscripción se contabilizan aproximadamente 24,680 estudiantes participando en las reválidas a nivel nacional, distribuidos en 16 regiones educativas y 86 centros escolares. Indicó que en el área de San Miguelito una escuela superó el límite de inscripciones, por lo que fue necesario habilitar otro plantel para atender la alta demanda.

“Queremos garantizarles a los padres de familia que ningún estudiante que quiera inscribirse en el PRAE se quedará por fuera. Vamos a atender a todos los estudiantes que se encuentren en estas condiciones”, aseguró el director general del Meduca.

Gordón explicó además que algunos centros educativos que no pudieron iniciar clases en la fecha establecida deberán extender el período de recuperación. Tal es el caso de dos escuelas en la provincia de Los Santos, donde las clases se prolongarán por una semana adicional debido a problemas con el suministro de agua.