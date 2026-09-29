Clima en Panamá: Pronóstico para este 29 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que el país mantiene una atmósfera condicionalmente inestable, debido a la presencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico y sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe.
Para este martes se esperan lluvias, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde y noche.
En el Caribe, durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y la costa abajo de Colón. En horas de la tarde y noche, podrían registrarse lluvias intermitentes y aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.
Mientras que en el Pacífico, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros aislados en sectores costeros y cordilleras de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde y noche, se pronostican aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, el Golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero y Veraguas, así como Chiriquí.
Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 21 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 33 °C.
Además, los índices de radiación UV-B estarán entre altos y extremos durante la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda mantener medidas de protección frente a la exposición solar.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...