Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 13 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre el pronóstico del clima para este lunes 13 de abril, el cual estará marcado por condiciones variables entre ambas vertientes, con lluvias en el Caribe y un ambiente más cálido e inestable en el Pacífico.

En el Caribe, el ingreso de humedad desde el mar generará cielos entre parcialmente nublados y cubiertos, acompañados de lluvias aisladas de intensidad débil a moderada. Las autoridades advierten que en sectores como Veraguas Norte y la Comarca Ngäbe Buglé los suelos se mantienen saturados, lo que eleva el riesgo de deslizamientos y crecidas de ríos.

Por su parte, en el Pacífico predominará un ambiente seco y caluroso durante la mañana, pero en horas de la tarde se espera el desarrollo de aguaceros aislados y posibles tormentas, principalmente en Darién, la Comarca Emberá, así como en zonas montañosas de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Chiriquí.

Para la noche, se prevén lluvias más intensas en el oriente del país, mientras el resto de la vertiente se mantendrá con nubosidad dispersa.