Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 13 de abril

En el Caribe, las temperaturas estarán entre los 24°C y 29°C, mientras que en el Pacífico podrían subir hasta los 36°C. La sensación térmica será más alta, alcanzando hasta los 41°C, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol.Durante el día también se registrarán vientos moderados, con ráfagas que en algunos sectores podrían ser fuertes, especialmente en la tarde.En cuanto a las condiciones del mar, se mantiene aviso de precaución. En el Caribe se esperan olas más altas, mientras que en el Pacífico el oleaje será menor, pero igualmente se recomienda tomar medidas de seguridad si se realizan actividades marítimas.