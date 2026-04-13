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PANAMÁ

Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 13 de abril

El calor intenso y condiciones variables dominarán el pronóstico del tiempo en el país.
El calor intenso y condiciones variables dominarán el pronóstico del tiempo en el país. salocin1 / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/04/2026 08:40
El clima en Panamá estará marcado por altas temperaturas y lluvias aisladas este lunes

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre el pronóstico del clima para este lunes 13 de abril, el cual estará marcado por condiciones variables entre ambas vertientes, con lluvias en el Caribe y un ambiente más cálido e inestable en el Pacífico.

En el Caribe, el ingreso de humedad desde el mar generará cielos entre parcialmente nublados y cubiertos, acompañados de lluvias aisladas de intensidad débil a moderada. Las autoridades advierten que en sectores como Veraguas Norte y la Comarca Ngäbe Buglé los suelos se mantienen saturados, lo que eleva el riesgo de deslizamientos y crecidas de ríos.

Por su parte, en el Pacífico predominará un ambiente seco y caluroso durante la mañana, pero en horas de la tarde se espera el desarrollo de aguaceros aislados y posibles tormentas, principalmente en Darién, la Comarca Emberá, así como en zonas montañosas de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Chiriquí.

Para la noche, se prevén lluvias más intensas en el oriente del país, mientras el resto de la vertiente se mantendrá con nubosidad dispersa.

Panamá enfrentará altas temperaturas y condiciones variables

En el Caribe, las temperaturas estarán entre los 24°C y 29°C, mientras que en el Pacífico podrían subir hasta los 36°C. La sensación térmica será más alta, alcanzando hasta los 41°C, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol.

Durante el día también se registrarán vientos moderados, con ráfagas que en algunos sectores podrían ser fuertes, especialmente en la tarde.

En cuanto a las condiciones del mar, se mantiene aviso de precaución. En el Caribe se esperan olas más altas, mientras que en el Pacífico el oleaje será menor, pero igualmente se recomienda tomar medidas de seguridad si se realizan actividades marítimas.

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