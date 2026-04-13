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Vida y cultura

La Murga panameña suena en el show de Karol G en Coachella 2026

Durante más de una hora y media, la artista no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que convirtió el escenario en una vitrina del orgullo latino.
Durante más de una hora y media, la artista no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que convirtió el escenario en una vitrina del orgullo latino. Tomada de video
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Laura Chang
  • 13/04/2026 10:31
En un show cargado de identidad latina, ese guiño inesperado se convirtió en uno de los momentos más comentados

La presentación de Karol G en el festival Coachella 2026 no solo hizo historia por convertirla en la primera mujer latina en encabezar el evento, sino por un instante que desató orgullo en la región: la inclusión de ritmos de murga panameña en medio de su espectáculo.

En un show cargado de identidad latina, ese guiño inesperado se convirtió en uno de los momentos más comentados.

Una presentación histórica con sabor latino

Karol G dominó el escenario principal de Coachella con un espectáculo de alto nivel que combinó música, narrativa visual y una fuerte reivindicación cultural.

Su presentación incluyó una mezcla de géneros que recorrieron América Latina desde reguetón hasta sonidos tradicionales en un show que celebró la diversidad de la región.

Durante más de una hora y media, la artista no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que convirtió el escenario en una vitrina del orgullo latino.

El momento Panamá: cuando sonó la murga

Uno de los instantes más llamativos fue cuando, en medio de la puesta en escena, se incorporaron sonidos inspirados en la murga panameña, un ritmo festivo profundamente ligado al carnaval y a la identidad cultural de Panamá.

Este detalle no pasó desapercibido.

En redes sociales, usuarios destacaron el gesto como una representación poco habitual dentro de un escenario global como Coachella.

La inclusión de este ritmo refuerza el concepto del show: una celebración de lo latino en todas sus formas, no solo desde los géneros más comerciales, sino también desde las expresiones culturales tradicionales.

Un espectáculo pensado como manifiesto cultural

Más allá de lo musical, la presentación fue interpretada como un mensaje.

Karol G utilizó el escenario para resaltar:

La diversidad de sonidos latinoamericanos

El papel de la mujer en la industria

El orgullo de las raíces culturales

Su show incluyó referencias visuales, coreografías y fusiones musicales que conectaron con distintas identidades dentro del mundo latino.

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