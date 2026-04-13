¿Qué cambia en Hungría con la victoria de Péter Magyar y el fin de la era Orbán?

El icónico Puente de las Cadenas, que conecta Buda y Pest sobre el río Danubio, se convirtió en el epicentro simbólico del cambio.La noche electoral, el puente se iluminó con los colores de la bandera húngara —verde, blanco y rojo— mientras multitudes lo cruzaban celebrando lo que muchos describieron como la 'recuperación' del país.El ambiente era inusual: donde normalmente hay turistas, esta vez había ciudadanos celebrando un giro político que parecía improbable.<b>Una victoria cargada de emoción y hartazgo</b>El propio Magyar lo resumió en su discurso:<i><b>'Lo logramos. Derrocamos al régimen de Orbán; juntos liberamos Hungría. ¡Recuperamos nuestra patria!'</b></i>Las calles de Budapest reflejaron ese sentimiento. Votantes primerizos, jóvenes y antiguos simpatizantes del oficialismo salieron a celebrar entre lágrimas, incredulidad y euforia.<b>El derrumbe de un modelo político</b>La caída de Orbán no fue solo electoral, sino estructural.Durante años, su gobierno fue señalado por:- Control sobre medios estatales- Reformas electorales favorables a su partido- Concentración de poder en su círculo cercano- Un modelo definido por él mismo como 'democracia iliberal'A esto se sumó el deterioro económico reciente: inflación alta, caída del nivel de vida y crecientes cuestionamientos por presunta corrupción en su entorno familiar.El golpe final llegó cuando incluso parte de su base tradicional decidió retirarle el apoyo.<b>De aliado de Putin a símbolo de desgaste</b>Orbán, quien en 1989 se hizo conocido por exigir la salida de las tropas soviéticas, terminó años después acercándose al presidente ruso Vladimir Putin.<b>Esa relación fue uno de los factores que marcó su derrota.</b>Hungría, bajo su liderazgo, bloqueó decisiones clave de la Unión Europea y retrasó sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania, lo que generó tensiones con Bruselas.Su salida representa un revés para Moscú... y una oportunidad para Kiev.El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó rápidamente, expresando su expectativa de una relación más constructiva con Hungría.<b>Europa respira: se va 'el obstructor'</b>Dentro de la Unión Europea, Orbán era visto como una figura incómoda. Su postura frente a Rusia, China y decisiones clave del bloque le valió el apodo de 'el obstructor'.<b>Líderes europeos celebraron el resultado:</b>Keir Starmer lo calificó como un momento históricoUrsula von der Leyen afirmó que Hungría 'eligió Europa'En contraste, el presidente estadounidense Donald Trump pierde a uno de sus aliados más cercanos en el continente.