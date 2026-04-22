Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 22 de abril

Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 22 de abril las condiciones atmosféricas serán cielos variables, lluvias ligeras en varios sectores del país y temperaturas máximas de hasta 35°C, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con lluvias ligeras en sectores de Colón y el norte de Veraguas. En horas de la tarde y noche persistirá la nubosidad con lluvias intermitentes en Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras aisladas en áreas de Panamá Norte y Panamá Oeste. Para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros ligeros en Panamá Centro, Norte, Oeste, Este, Darién, además de Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 15°C y 27°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 27°C y 35°C, por lo que continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.

El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B entre muy altos y extremos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.