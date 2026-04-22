Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 22 de abril

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este miércoles 22 de abril las condiciones atmosféricas serán cielos variables, lluvias ligeras en varios sectores del país y temperaturas máximas de hasta 35°C, de acuerdo con el boletín meteorológico.Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con<b> lluvias ligeras </b>en sectores de <b>Colón y el norte de Veraguas</b>. En horas de la tarde y noche persistirá la nubosidad con l<b>luvias intermitentes</b> en <b>Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.</b>En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con c<b>ielo parcialmente nublado y lluvias ligeras</b> aisladas en áreas de <b>Panamá Norte y Panamá Oeste</b>. Para la tarde y noche se esperan <b>episodios nubosos con aguaceros ligeros </b>en<b> Panamá Centro, Norte, Oeste, Este, Darién, además de Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.</b>Las temperaturas mínimas estarán entre los <b>15°C y 27°C,</b> mientras que las máximas oscilarán entre los <b>27°C y 35°C</b>, por lo que continuará el ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.El IMHPA también advirtió sobre índices de <b>radiación UV-B entre muy altos y extremos</b> en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que <b>recomienda el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.</b>