Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 21 de octubre

La influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, y de sistemas de bajas presiones mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en Panamá, por lo que se esperan lluvias y aguaceros aislados en diferentes regiones del país este miércoles 21 de octubre, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
De acuerdo con el boletín meteorológico N.° 1, emitido durante la madrugada, las condiciones variarán a lo largo del día, con precipitaciones previstas principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en algunos sectores.
En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos parcialmente nublados, sin eventos de lluvias significativas. Sin embargo, para la tarde y noche se pronostican episodios nubosos, lluvias intermitentes y aguaceros aislados con actividad eléctrica en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.
Para la vertiente del Pacífico, el IMHPA prevé aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana en sectores del golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas, la península de Azuero y las zonas costeras de Darién.
Durante la tarde y noche, las precipitaciones podrían extenderse a Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Este, así como al golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.
En cuanto a las temperaturas, el pronóstico establece mínimas entre los 15°C y 25°C , mientras que las máximas oscilarán entre los 27°C y 31°C.
El boletín también advierte que los índices de radiación ultravioleta UV-B estarán entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.
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