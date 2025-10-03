  1. Inicio
PANAMÁ

Con gran feria, Merca Panamá celebra el Día Mundial de la Alimentación, este 5 de octubre

Merca Panamá es la principal central de abastos del país, donde productores nacionales comercializan frutas, vegetales, raíces y tubérculos frescos.
Emiliana Tuñón
  • 03/10/2025 16:53
Merca Panamá conmemora el Día Mundial de la Alimentación con actividades educativas, agroferia y productos frescos.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Merca Panamá llevará a cabo este domingo 5 de octubre de 2025 una edición especial destinada a promover hábitos de alimentación saludables.

El evento se realizará de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. e incluirá productos frescos, demostraciones y actividades educativas y recreativas para toda la familia, con el objetivo de fomentar un estilo de vida más sano y sostenible.

Además, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se suma a esta actividad con una agroferia, en la cual se ofrecerá arroz de primera calidad y otros alimentos básicos.

Cinco hábitos para una alimentación saludable

A continuación te presentamos algunos hábitos para mantener una alimentación saludable:

-Consumir una dieta variada: Esto asegura que tu cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios.

-Beber suficiente agua: Se recomienda beber al menos 6-8 vasos de agua al día.

-Controlar las porciones: Esto ayuda a mantener un peso saludable.

-Reducir el consumo de azúcares y alimentos procesados: Limita refrescos, dulces y comidas ultra procesadas.

-Comer de manera regular y consciente: Realiza varias comidas al día (desayuno, almuerzo, cena y colaciones saludables). Prestar atención a lo que comes mejora la digestión y ayuda a disfrutar los alimentos.

