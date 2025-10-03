Con gran feria, Merca Panamá celebra el Día Mundial de la Alimentación, este 5 de octubre

A continuación te presentamos algunos hábitos para mantener una alimentación saludable:<b>-Consumir una dieta variada: </b>Esto asegura que tu cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios.<b>-Beber suficiente agua: </b>Se recomienda beber al menos 6-8 vasos de agua al día.<b>-Controlar las porciones: </b>Esto ayuda a mantener un peso saludable.<b>-Reducir el consumo de azúcares y alimentos procesados: </b>Limita refrescos, dulces y comidas ultra procesadas.<b>-Comer de manera regular y consciente: </b>Realiza varias comidas al día (desayuno, almuerzo, cena y colaciones saludables). Prestar atención a lo que comes mejora la digestión y ayuda a disfrutar los alimentos.