CSS adelanta el pago a jubilados y pensionados; conoce la nueva fecha

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre para jubilados y pensionados se realizará el próximo 16 de octubre a nivel nacional, tanto para quienes reciben sus pagos mediante cheque como para aquellos que cobran a través de acreditación bancaria (ACH).
La institución detalló que todas sus agencias estarán habilitadas para realizar los pagos, con excepción de la Agencia de Las Tablas. En este caso, los jubilados y pensionados que habitualmente cobran por cheque en esa sede deberán acudir a la Agencia de Chitré para recibir su dinero.
Por su parte, el Banco Nacional de Panamá dio a conocer una lista de cajeros automáticos disponibles para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH, como alternativa ante el cierre de diez de sus sucursales.
Los puntos habilitados, según las localidades de referencia, son los siguientes:
La CSS y el Banco Nacional de Panamá brindan estas alternativas para facilitar el acceso a los pagos de jubilados y pensionados durante los cambios operativos registrados en algunas agencias bancarias.
Se recomienda a los beneficiarios tomar en cuenta la nueva fecha de pago y verificar el punto de atención o cajero automático disponible según su localidad, a fin de evitar inconvenientes al momento de retirar sus fondos.
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