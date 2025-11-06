  1. Inicio
PANAMÁ

CSS anuncia cierre temporal en la Policlínica Manuel María Valdés; conozca dónde atenderse

La CSS anuncia cierre temporal en la Policlínica Manuel María Valdés.
La CSS anuncia cierre temporal en la Policlínica Manuel María Valdés.
Emiliana Tuñón
  • 06/11/2025 12:32
La CSS anuncia cierre temporal del cuarto de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés por trabajos de mantenimiento.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el cuarto de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, permanecerá cerrado temporalmente desde las 6:00 a.m. del viernes 7 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 10 de noviembre de 2025.

Según la entidad, esta medida responde a trabajos programados de fumigación, mantenimiento y limpieza profunda, que buscan garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad tanto para pacientes como para el personal de salud.

Alternativas de atención durante el cierre de la Policlínica Manuel María Valdés

Con el fin de asegurar la continuidad en la atención médica, la CSS ha habilitado las siguientes opciones para los usuarios:

Policlínica Generoso Guardia, en Santa Librada, con horario de atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Hospital Susana Jones Cano, en Villa Lucre, que brindará atención las 24 horas del día.

La institución destacó que en ambas instalaciones se ha reforzado el personal médico y administrativo para ofrecer un servicio ágil, oportuno y de calidad durante el cierre temporal.

