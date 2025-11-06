CSS anuncia cierre temporal en la Policlínica Manuel María Valdés; conozca dónde atenderse

Con el fin de asegurar la <b>continuidad en la atención médica</b>, la CSS ha habilitado las siguientes opciones para los usuarios:<b>Policlínica Generoso Guardia</b>, en <b>Santa Librada</b>, con horario de atención de <b>7:00 a.m. a 11:00 p.m.</b><b>Hospital Susana Jones Cano</b>, en <b>Villa Lucre</b>, que brindará atención <b>las 24 horas del día</b>.La institución destacó que en ambas instalaciones se ha <b>reforzado el personal médico y administrativo</b> para ofrecer un servicio <b>ágil, oportuno y de calidad</b> durante el cierre temporal.