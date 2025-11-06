¿Por qué las empresas de la Zona Libre de Colón no pagan impuestos?

Tradicionalmente, los diferentes gobiernos de Panamá han defendido este modelo de exenciones, argumentando que la ZLC es un pilar de la economía que genera miles de empleos y posiciona al país como un hub logístico clave. El beneficio se ve en la balanza comercial y en el empleo generado (<b>más de 35,000 puestos directos</b>).Sin embargo, las autoridades del distrito de Colón, donde se asienta la Zona Libre, han elevado fuertes críticas a este modelo, argumentando que la falta de recaudación ha frenado el desarrollo de la provincia.<b>El alcalde de Colón, Diógenes Galván,</b> durante los actos del 5 de noviembre, ha cuestionado públicamente que una gran cantidad de empresas que operan en la <b><a href="/tag/-/meta/zlc-zona-libre-de-colon">ZLC </a></b>(<b>cerca de 2,600, según sus cifras)</b>, así como sectores estratégicos como los puertos y el ferrocarril, no pagan impuestos municipales.<i><b>'Esta estructura fiscal compromete la fortaleza financiera de una institución [el municipio] que tiene que liderar el desarrollo, la transformación y el crecimiento de su región',</b></i> comentó Galván.La limitación a la potestad tributaria de los municipios sobre las actividades en la ZLC está incluso recogida en la Ley 9 de 1958, que otorga a los municipios afectados un subsidio anual del Gobierno, una cifra que, según las autoridades locales, es hoy totalmente desproporcionada e insuficiente para cubrir las necesidades de una de las provincias con mayores índices de pobreza y problemas sociales del país.El debate actual se centra en replantear el modelo de ingresos municipales para que la riqueza generada en Colón se traduzca en una mayor inversión en infraestructura y servicios para los colonenses