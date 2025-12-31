Migrantes venezolanos aportan más de $ 10.600 millones al año a la región

Los hogares venezolanos aportan más de $10,600 millones al año a las economías de América Latina y el Caribe, principalmente a través del gasto en vivienda, alimentos, educación y servicios de salud, según un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que destaca el impacto económico de las personas migrantes en el crecimiento regional.

De acuerdo con el informe, este nivel de consumo evidencia el papel que desempeñan las personas migrantes venezolanas como motor de la actividad económica en los países de acogida. “Los países de América Latina y el Caribe han comprobado que la migración es una fuente de crecimiento económico, así como de creatividad y dinamismo”, afirmó María Moita, Directora Regional de la OIM para América Latina y el Caribe.

“Los hallazgos de este estudio muestran claramente que cuando los gobiernos amplían las oportunidades para las personas migrantes a través de procesos de regularización e integración, toda la sociedad se beneficia”, agregó Moita.

El estudio señala además que las personas migrantes venezolanas realizan aportes fiscales equivalentes a alrededor del 1,2 % del total de la recaudación tributaria en los países analizados. En el caso de Colombia, esta contribución superó los $529 millones en un solo año.

En materia de empleo, el informe resalta que los emprendimientos venezolanos se han consolidado como un factor clave de generación de puestos de trabajo. Las empresas lideradas por personas migrantes han creado aproximadamente 40,000 empleos en Panamá y han impulsado inversiones superiores a $1,100 millones en Aruba, con impacto en sectores como tecnología, turismo y gastronomía.

El análisis, basado en investigaciones realizadas desde 2021 en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Aruba, confirma que las personas migrantes venezolanas son altamente productivas y cuentan con formación técnica y universitaria alineada con las necesidades de los mercados laborales de los países de acogida.

No obstante, el informe advierte que este potencial sigue limitado. Se estima que el 82 % de las personas venezolanas en América Latina y el Caribe trabaja en la informalidad, mientras que el 41 % no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales, barreras que restringen su autonomía económica y la expansión de sus emprendimientos. El estudio subraya que la informalidad responde a obstáculos estructurales de acceso al empleo formal y no a la regularización en sí misma.

La OIM destaca que el impacto económico observado ha sido posible, en gran medida, gracias a los esfuerzos de los gobiernos por ampliar los procesos de documentación y regularización. De los 6,9 millones de personas venezolanas que residen en América Latina y el Caribe, cerca del 70 % cuenta actualmente con estatus migratorio regular, lo que ha permitido una mayor incorporación a las economías formales y la reducción gradual de la informalidad.