Desfile de Navidad en Arraiján será el 21 de diciembre: conoce el horario y ruta

La Alcaldía de Arraiján informó que el desfile de Navidad 2025 se realizará el sábado 21 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, y contará con una modificación en su ruta habitual.

Según la entidad municipal, este año el desfile se llevará a cabo en el sector de Vacamonte, con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura, amplia y organizada para las familias que asistan al evento.