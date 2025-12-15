  1. Inicio
Desfile de Navidad en Arraiján será el 21 de diciembre: conoce el horario y ruta

La Alcaldía de Arraiján informó que el desfile de Navidad contará este año con una modificación en su ruta.
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 10:35
La Alcaldía de Arraiján anunció cambios en el recorrido del desfile de Navidad, trasladándolo al sector de Vacamonte.

La Alcaldía de Arraiján informó que el desfile de Navidad 2025 se realizará el sábado 21 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, y contará con una modificación en su ruta habitual.

Según la entidad municipal, este año el desfile se llevará a cabo en el sector de Vacamonte, con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura, amplia y organizada para las familias que asistan al evento.

Detalles de la nueva ruta del desfile de navidad en Arraiján

La alcaldía detalló que la nueva ruta ya ha sido utilizada en ocasiones anteriores y ha demostrado ser adecuada por sus condiciones de seguridad y comodidad para el público.

El recorrido del desfile navideño iniciará en el Mini Súper Sofía y culminará en el Parque Altos del Tecal, en Vacamonte.

