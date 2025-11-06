Fin de semana largo en Panamá: Conoce el motivo del feriado del 10 de noviembre

El 10 de noviembre es considerada <b>feriado nacional</b> y forma parte de las <b>festividades patrióticas del mes de noviembre</b>, conocido como el <i>Mes de la Patria</i>. Cada año, la Villa de Los Santos se convierte en el epicentro de las celebraciones, con <b>actos protocolares, desfiles escolares y presentaciones culturales</b> que reúnen a autoridades, estudiantes y ciudadanos en un ambiente de orgullo nacional.A lo largo del país también se realizan actividades conmemorativas para recordar el valor y la determinación de los próceres que se levantaron en busca de libertad.