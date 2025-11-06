Fin de semana largo en Panamá: Conoce el motivo del feriado del 10 de noviembre

El 10 de noviembre es una fecha de gran relevancia histórica para Panamá, ya que se conmemora el primer grito de independencia de Panamá con España, ocurrido en 1821 en la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos.

En esta ocasión, el 10 de noviembre caerá lunes, lo que permitirá a los panameños disfrutar de un fin de semana largo, gracias al feriado nacional establecido en honor a esta histórica gesta patriótica.

El mes de noviembre, conocido como el Mes de la Patria, reúne las principales celebraciones nacionales que fortalecen el sentimiento de identidad y orgullo panameño, recordando los valores de independencia, unidad y soberanía que dieron origen a la nación.