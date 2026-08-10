Guía de Sinaproc: 5 claves para protegerte durante y después de un sismo

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Ante la posibilidad de movimientos sísmicos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recuerda a la población la importancia de mantener la calma y seguir las medidas de seguridad para reducir riesgos durante y después de un sismo.
Durante un movimiento telúrico, se recomienda evitar correr o empujar y buscar un lugar seguro. También es importante alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
Las autoridades aconsejan protegerse la cabeza y ubicarse en un sitio seguro hasta que termine el movimiento. En edificios, se debe evitar utilizar los ascensores durante o inmediatamente después de un sismo.
Una vez finalizado el movimiento, las personas deben revisar cuidadosamente su entorno y estar atentas a posibles daños o situaciones de riesgo. Cualquier afectación debe ser reportada a las autoridades correspondientes.
SINAPROC también pide a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir información no verificada que pueda generar confusión.
Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911. SINAPROC mantiene disponibles los números 520-4429 y 6998-4809 para atención relacionada con este tipo de situaciones.
La prevención y la calma son claves para actuar correctamente antes, durante y después de un movimiento sísmico.
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