Guía de Sinaproc: 5 claves para protegerte durante y después de un sismo

Ante la posibilidad de movimientos sísmicos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recuerda a la población la importancia de mantener la calma y seguir las medidas de seguridad para reducir riesgos durante y después de un sismo.

Durante un movimiento telúrico, se recomienda evitar correr o empujar y buscar un lugar seguro. También es importante alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Las autoridades aconsejan protegerse la cabeza y ubicarse en un sitio seguro hasta que termine el movimiento. En edificios, se debe evitar utilizar los ascensores durante o inmediatamente después de un sismo.