Ifarhu anuncia cierre de oficinas, ¿Qué día y en qué lugares serán?

Día de fiesta en ciudad de Panamá. <a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a> anunció este miércoles que el próximo viernes 15 de agosto varias de sus sedes estarán cerradas a nivel del distrito de Panamá. La razón del cierre es por la <b>celebración del aniversario de fundación de Panamá La Vieja. </b>De acuerdo a la comunicación oficial las oficinas que estarán cerradas serán: <b>- Sede central </b><b>- Panamá Norte </b><b>- 24 de Diciembre </b>El Ifarhu recordó que regresarán a sus labores en horario regular de <b>8:00 am a 4:00 pm el lunes 18 de agosto de 2025.</b>