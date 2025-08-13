Ifarhu anuncia cierre de oficinas, ¿Qué día y en qué lugares serán?

Día de fiesta en ciudad de Panamá. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció este miércoles que el próximo viernes 15 de agosto varias de sus sedes estarán cerradas a nivel del distrito de Panamá.

La razón del cierre es por la celebración del aniversario de fundación de Panamá La Vieja.

De acuerdo a la comunicación oficial las oficinas que estarán cerradas serán:

- Sede central

- Panamá Norte

- 24 de Diciembre

El Ifarhu recordó que regresarán a sus labores en horario regular de 8:00 am a 4:00 pm el lunes 18 de agosto de 2025.